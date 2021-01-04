Авторитетне французьке видання L’Equipe презентувало символічну збірну футболістів за підсумками 2020 року.

На власній офіційній сторінці у Twitter видання опублікувало одинадцять найкращих футболістів за позиціями на полі.

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Цього разу не знайшлося місця капітану каталонської Барселони Ліонелю Мессі. Натомість до команди потрапили відразу п’ять представників мюнхенської Баварії, які за останні 12 місяців завоювали п’ять трофеїв. Також до команди увійшли футболісти чинного переможця АПЛ Ліверпуля та один фіналіст Ліги чемпіонів від ПСЖ.

Збірна 2020 року за версією L’Equipe

Голкіпер: Мануэль Ноєр (Баварія Мюнхен)

Мануэль Ноєр (Баварія Мюнхен) Захисники: Трент Александер-Арнольд, Вірджил ван Дейк (обидва – Ліверпуль), Серхіо Рамос (Реал Мадрид), Альфонсо Девіс, Йозуа Кімміх (обидва – Баварія Мюнхен)

Трент Александер-Арнольд, Вірджил ван Дейк (обидва – Ліверпуль), Серхіо Рамос (Реал Мадрид), Альфонсо Девіс, Йозуа Кімміх (обидва – Баварія Мюнхен) Півзахисники: Тьяго Алькантара (Баварія Мюнхен/Ліверпуль), Кевин Де Брюйне (Манчестер Сіті), Неймар (ПСЖ)

Тьяго Алькантара (Баварія Мюнхен/Ліверпуль), Кевин Де Брюйне (Манчестер Сіті), Неймар (ПСЖ) Нападники: Роберт Левандовскі (Баварія Мюнхен), Криштіану Роналду (Ювентус).

Équipe type Monde 2020 : avec 5 joueurs le Bayern Munich est le club le plus représenté https://t.co/AkW37IXu2z pic.twitter.com/v62qPCtfFg — L’ÉQUIPE (@lequipe) January 4, 2021

Переможці премії The Best FIFA-2020

17 грудня Міжнародна федерація футболу оголосила переможців у 10 номінаціях премії The Best FIFA-2020.

Титул найкращого гравця року здобув лідер мюнхенської Баварії Роберт Левандовскі. А найкращою футболісткою року визнана гравець Манчестер Сіті Люсі Бронз.

Найкращим тренером 2020 року став керманич Ліверпуля Юрген Клопп, який минулоріч також отримав таку відзнаку.