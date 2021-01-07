Українську тенісистку Даяну Ястремську тимчасово відсторонили від участі у спортивних змаганнях через підозру у вживанні допінгу. Спортсменка спростовує цю інформацію.
Тест українки показав позитивний результат на заборонені речовини.
– У пробі, яку було здано 24 листопада 2020 року, акредитована Всесвітнім антидопінговим агентством лабораторія у Монреалі виявила заборонену речовину – метаболіти местеролона, – йдеться у повідомленні на офіційному сайті Міжнародної федерації тенісу (ITF).
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Ястремська прокоментувала це повідомлення.
– Я твердо заявляю, що ніколи не вживала препарати, які поліпшують працездатність, або заборонені речовини. Я вражена і шокована, – написала вона на своїй сторінці у Twitter.
Statement: pic.twitter.com/pBEpJ8gkls
— Dayana Yastremska (@D_Yastremska) January 7, 2021
Расистський скандал з Ястремською
У липні 2020 року українська тенісистка Даяна Ястремська втрапила у расистський скандал.
Вона влаштувала оголену фотосесію, для якої частину обличчя і тіла розфарбувала у коричневий колір.
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Джерело: ITF, Dayana Yastremska