Ястремська поступилася Возняцкі на Australian Open

Друга ракетка Українка Даяна Ястремська припинила виступи в одиночному розряді на Australian Open 2020 у другому колі.
Українка у двох сетах поступилася екс-першій ракетці світу Каролін Возняцкі – 7:5, 7:5. Цікаво, що у першій партії українка вела з рахунком 5:1, а в другому – 3:0. Проте обидва сета були за данською тенісисткою.
Для Ястремської це був другий виступ в основній сітці Australian Open. Минулоріч українка дійшла до третього кола турніру.
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Таким чином на Australian Open 2020 залишилася лише одна представниця України. Завтра, 23 січня, Еліна Світоліна зіграє з американкою Лорен Девіс у другому колі.
Нагадаємо, у першому колі Ястремська стартувала з впевненої перемоги над Каєю Юван.
Фото: Jimmie48 Tennis Photography
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