Українка Юлія Джима виграла срібло в індивідуальній гонці на сьомому етапі Кубка світу з біатлону в італійському Антгольці. Це перша медаль для України у поточному сезоні на етапі Кубка світу.

Золото дісталося австрійській біатлоністці Лізі Терезі Хаузер, а бронза у французки Анаїс Шевальє.

30-річна українка закрила всі 20 мішеней і стала єдиною, хто пройшов дистанцію без промахів. Хаузер та Шевальє заробили по хвилині штрафу, але були швидшими на лижні.

А ось титулована італійка Доротея Вірер із двома неточними пострілами фінішу дісталася четвертою.

Місце у другій десятці посіла капітан збірної України Олена Підгрушна, ставши 16-ю. Валя Семеренко — 28-а, а Дарина Блашко (57) через слабку швидкість на лижні не змогла увійти у топ-50. Віта Семеренко не була заявлена на індивідуальну гонку.

Сьомий етап Кубка світу. Індивідуальна гонка. Жінки, 15 км

1. Ліза Тереза Хаузер (Австрія) — 42.29,3

2. Юлія Джима (Україна) — +43,7

3. Анаїс Шевальє (Франція) — +1.04,7

16. Олена Підгрушна (Україна) — +2:49,6

28. Валя Семеренко (Україна) — +3:20,8

57. Дарина Блашко (Україна) — +5:56,8

Срібна медаль Джими стала першою нагородою для України у поточному сезоні Кубка світу з біатлону. Успішний виступ Юлії дозволив їй кваліфікуватися до масстарту, який відбудеться у суботу, 23 січня.

А ось на шостому етапі Кубка світу у німецькому Обергофі жодна українка не змогла пробитися для участі у гонці із масовим стартом.