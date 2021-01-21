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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Джима завоювала першу медаль для України у сезоні на етапі Кубку світу

Українка Юлія Джима виграла срібло в індивідуальній гонці на сьомому етапі Кубка світу з біатлону в італійському Антгольці. Це перша медаль для України у поточному сезоні на етапі Кубка світу.

Юлия Джима

Золото дісталося австрійській біатлоністці Лізі Терезі Хаузер, а бронза у французки Анаїс Шевальє.

30-річна українка закрила всі 20 мішеней і стала єдиною, хто пройшов дистанцію без промахів. Хаузер та Шевальє заробили по хвилині штрафу, але були швидшими на лижні.

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А ось титулована італійка Доротея Вірер із двома неточними пострілами фінішу дісталася четвертою.

Місце у другій десятці посіла капітан збірної України Олена Підгрушна, ставши 16-ю. Валя Семеренко — 28-а, а Дарина Блашко (57) через слабку швидкість на лижні не змогла увійти у топ-50. Віта Семеренко не була заявлена на індивідуальну гонку.

Сьомий етап Кубка світу. Індивідуальна гонка. Жінки, 15 км

  • 1. Ліза Тереза Хаузер (Австрія) — 42.29,3
  • 2. Юлія Джима (Україна) — +43,7
  • 3. Анаїс Шевальє (Франція) — +1.04,7
  • 16. Олена Підгрушна (Україна) — +2:49,6
  • 28. Валя Семеренко (Україна) — +3:20,8
  • 57. Дарина Блашко (Україна) — +5:56,8

Срібна медаль Джими стала першою нагородою для України у поточному сезоні Кубка світу з біатлону. Успішний виступ Юлії дозволив їй кваліфікуватися до масстарту, який відбудеться у суботу, 23 січня.

А ось на шостому етапі Кубка світу у німецькому Обергофі жодна українка не змогла пробитися для участі у гонці із масовим стартом.

Фото: Depositphotos

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