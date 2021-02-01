Віктор Коваленко перейшов з Шахтаря в Аталанту

Український футболіст Віктор Коваленко став гравцем італійського клубу Аталанта.

За неофіційною інформацією, сторони підписали контракт на 4,5 року, а сума переходу обійшлася клубу в близько €1 млн.

В оновленому складі футболіст замінить аргентинського півзахисника Алехандра Гомеса. Він перейшов у іспанський клуб Севілья через конфлікт з головним тренером Аталанти.

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Віктор Коваленко став другим українцем в Аталанті після Руслана Малиновського, який також є вихованцем Шахтаря.

Футболіст міг перейти до клубу ще влітку 2020 року на правах вільного агента, оскільки у Коваленко завершувалася угода з Шахтарем, проте про його перехід стало відомо лише зараз.

Євро-2020

УЄФА хоче провести чемпіонат Євро-2020 з футболу в 12-ти містах Європи, попри обмеження, викликані пандемією коронавірусу.

Розглядають декілька варіантів проведення матчів: з повним стадіоном, з заповненим на 75%, 50% або на 25%. Організація готова провести матчі, навіть якщо стадіони будуть заповнені на 25%.

Джерело: Atalanta