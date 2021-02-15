Українська тенісистка Еліна Світоліна зазнала поразки в останній грі та вилетіла з турніру Australian Open. Українка зустрілася у 1/8 фіналу з американкою Джесікою Пегулою.

У першій партії Пегулі вдалося отримати перевагу – вона перемогла з рахунком 6:4. У другому сеті Еліна Світоліна взяла реванш – він завершився рахунком 6:3.

Однак результат третього сету був знову на користь американки, вона виграла завершальну партію з рахунком 6:3. Суперниці провели на корті 1,55 год.

За результатами гри українська тенісистка Еліна Світоліна покинула Australian Open.

Перший матч Світоліної на Australian Open був переможним – вона здолала чешку Марію Боузкову. Після цього перша ракетка України виграла у поєдинку з американкою Корі Гауфф.

У третьому колі турніру Світоліна обіграла представницю Казахстану Юлію Путінцеву.