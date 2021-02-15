PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт
Людмила Богданова |

Світоліна зазнала поразки в 1/8 фіналу та вилетіла з Australian Open

Українська тенісистка Еліна Світоліна зазнала поразки в останній грі та вилетіла з турніру Australian Open. Українка зустрілася у 1/8 фіналу з американкою Джесікою Пегулою.

Еліна Світоліна

У першій партії Пегулі вдалося отримати перевагу – вона перемогла з рахунком 6:4. У другому сеті Еліна Світоліна взяла реванш – він завершився рахунком 6:3.

Однак результат третього сету був знову на користь американки, вона виграла завершальну партію з рахунком 6:3. Суперниці провели на корті 1,55 год.

За результатами гри українська тенісистка Еліна Світоліна покинула Australian Open.

Читайте
Це безумство: Костюк і ще 46 тенісистів ізолювали на 2 тижні перед Australian Open

Перший матч Світоліної на Australian Open був переможним – вона здолала чешку Марію Боузкову. Після цього перша ракетка України виграла у поєдинку з американкою Корі Гауфф.

У третьому колі турніру Світоліна обіграла представницю Казахстану Юлію Путінцеву.

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка