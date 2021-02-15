Українська тенісистка Еліна Світоліна зазнала поразки в останній грі та вилетіла з турніру Australian Open. Українка зустрілася у 1/8 фіналу з американкою Джесікою Пегулою.
У першій партії Пегулі вдалося отримати перевагу – вона перемогла з рахунком 6:4. У другому сеті Еліна Світоліна взяла реванш – він завершився рахунком 6:3.
Однак результат третього сету був знову на користь американки, вона виграла завершальну партію з рахунком 6:3. Суперниці провели на корті 1,55 год.
Pegula defeats Svitolina 6-4 3-6 6-3 ???????? #AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/5KIh1G9Ll9
— #AusOpen (@AustralianOpen) February 15, 2021
За результатами гри українська тенісистка Еліна Світоліна покинула Australian Open.
Перший матч Світоліної на Australian Open був переможним – вона здолала чешку Марію Боузкову. Після цього перша ракетка України виграла у поєдинку з американкою Корі Гауфф.
У третьому колі турніру Світоліна обіграла представницю Казахстану Юлію Путінцеву.