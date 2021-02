Українська тенісистка Еліна Світоліна стартувала з перемоги в основній сітці Australian Open.

У першому колі Світоліна в непростому матчі обіграла чешку Марію Боузкову 6:3, 7:6 (7:5).

