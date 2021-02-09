Українська тенісистка Еліна Світоліна стартувала з перемоги в основній сітці Australian Open.

У першому колі Світоліна в непростому матчі обіграла чешку Марію Боузкову 6:3, 7:6 (7:5).

.@ElinaSvitolina gets it done outlasting Bouzkova in a hard fought second set ???? She is on to the next round after winning 6-3 7-6(5) ???????? #AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/fTicSp1kDz — #AusOpen (@AustralianOpen) February 9, 2021

Матч тривав майже дві години. Під час зустрічі Світоліна допустила дві подвійні помилки.





У наступному раунді українка зустрінеться з американкою Корі Гауфф. Поєдинок відбудеться в середу, 10 лютого.

Перший у цьому році тенісний турнір серії Grand Slam – Australian Open відбувається на два тижні пізніше від звичних дат, а саме із 8 до 21 лютого.

Усі 47 тенісистів, які приїхали на турнір, потрапили під жорстокий двотижневий карантин, який забороняє покидати свій готельний номер та не дає можливості тренуватися. Протягом 14 днів їм був доступний лише велотренажер.