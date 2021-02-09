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Факти / Спорт
Анастасія Дячкіна |

Еліна Світоліна стартувала з перемоги на Australian Open

Українська тенісистка Еліна Світоліна стартувала з перемоги в основній сітці Australian Open.

Еліна Світоліна стартувала з перемоги на Australian Open

У першому колі Світоліна в непростому матчі обіграла чешку Марію Боузкову 6:3, 7:6 (7:5).

Матч тривав майже дві години. Під час зустрічі Світоліна допустила дві подвійні помилки.


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У наступному раунді українка зустрінеться з американкою Корі Гауфф. Поєдинок відбудеться в середу, 10 лютого.

Перший у цьому році тенісний турнір серії Grand Slam – Australian Open відбувається на два тижні пізніше від звичних дат, а саме із 8 до 21 лютого.

Усі 47 тенісистів, які приїхали на турнір, потрапили під жорстокий двотижневий карантин, який забороняє покидати свій готельний номер та не дає можливості тренуватися. Протягом 14 днів їм був доступний лише велотренажер.

Фото: Getty Images

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