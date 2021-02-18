Український Шахтар обіграв ізраїльський Маккабі Тель-Авів з рахунком 0:2.

Матч у Тель-Авіві стартував з гострих атак обох команд. Швидко і небезпечно атакували команди, але до ударів у ворота справа не доходила.

У першої половині зустрічі гірники таки намацали свою гру: Патрік підібрав м’яч після невдалого навісу Соломона і віддав гострий пас на Мораєса, який і вдарив по воротах супротивника, але голкіпер врятував ізраїльтян від гола. Небезпечно пробивав Тайсон, через кілька хвилин, проте, рикошет від захисника значно пом’якшив удар, що дозволило голкіперу легко забрати м’яч у руки.

Алан Патрік вразив ворота суперників після неймовірної атаки: Марлос навісив на Матвієнка, той у дотик віддав передачу Патріку і бразилець забив. 1:0.

Перша половина гри завершилася з мінімальною перевагою підопічних Каштру.

Старт другого тайму увінчався неймовірними гойдалками: Перес пробивав по воротах Трубіна, а Марлос, у відповідь, розігнав небезпечну атаку гірників, але не зміг завдати точного удару.

Після сплеску активності команди заспокоїлися і продовжували боротися за центр поля. Повільний темп зустрічі був на руку Шахтарю, який раз за разом наносив швидкі атаки. Під час однієї з таких атак Маккабі збили Тайсона перед штрафним майданчиком, однак, Алан Патрік влучив у стінку з вигідної позиції.

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Маккабі активізувалося під кінець другого тайму, але до удару справа не доходила. А ось Коноплянка, який вийшов на заміну, одразу рнувся у швидку атаку, але воротар не дозволив забити українцеві. Блекмен відповів своїм небезпечним ударом, але Трубін впорався, забравши м’яч у руки.

Ізраїльтяни кинули всі сили, щоб забити гол у ворота Трубіна, але безуспішно. Шахтар забив другий гол: Фернандо і Тете розібралися з обороною Маккабі у швидкій атаці. Тете легко переграв голкіпера ізраїльтян і Шахтарю зарахували вже другий гол.

Маккабі Тель-Авів: Тененбаум – Жеральдеш, Ернандес, Тібі, Саборіт – Клазер, Рікан, Дор Перец – Дан Бітон, Пешіч, Бен-Хаїм II

Запасні: Даніель Перец, Балтакса, Озез, Блекмен, Шехтер, Єйні, Голаса, Давідзаде, Альмог, Канділь, Півен, Герреро

Шахтар: Трубін – Додо, Кривцов, Вітао, Матвієнко – Степаненко – Соломон, Марлос, Алан Патрік, Тайсон – Мораєс

Запасні: Пятов, Гриценко, Хочолава, Маркос Антоніо, Тете, Корнієнко, Майкон, Болбат, Коноплянка, Судаков, Бондар, Фернандо