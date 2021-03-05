Головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив розширений список футболістів, яких планує викликати на перший збір команди у 2021 році.

До списку увійшли 33 виконавці. Наставник синьо-жовтих попередньо включив таку велику кількість футболістів через пандемію коронавірусу. Ближче до матчів відбору на ЧС-2022 їхню кількість скоригують.

Склад збірної України:

Воротарі: Андрій Пятов, Анатолій Трубін (обидва — Шахтар), Георгій Бущан (Динамо), Дмитро Різник (Ворскла), Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія).

Андрій Пятов, Анатолій Трубін (обидва — Шахтар), Георгій Бущан (Динамо), Дмитро Різник (Ворскла), Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія). Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Віктор Корнієнко (всі — Шахтар), Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Олександр Тимчик, Олександр Караваєв (усі — Динамо), Юхим Конопля (Десна), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Богдан Михайліченко (Андерлехт, Бельгія).

Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Віктор Корнієнко (всі — Шахтар), Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Олександр Тимчик, Олександр Караваєв (усі — Динамо), Юхим Конопля (Десна), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Богдан Михайліченко (Андерлехт, Бельгія). Півзахисники: Тарас Степаненко, Марлос, Євген Коноплянка (всі — Шахтар), Володимир Шепелєв, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко (всі — Динамо), Ігор Харатін, Олександр Зубков (обидва — Ференцварош, Угорщина), Руслан Маліновський, Віктор Коваленко (обидва — Аталанта, Італія), Євген Макаренко (Кортрейк, Бельгія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Андрій Ярмоленко (Вест Гем Юнайтед, Англія).

Тарас Степаненко, Марлос, Євген Коноплянка (всі — Шахтар), Володимир Шепелєв, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко (всі — Динамо), Ігор Харатін, Олександр Зубков (обидва — Ференцварош, Угорщина), Руслан Маліновський, Віктор Коваленко (обидва — Аталанта, Італія), Євген Макаренко (Кортрейк, Бельгія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Андрій Ярмоленко (Вест Гем Юнайтед, Англія). Нападники: Жуніор Мораес (Шахтар), Артем Бєсєдін (Динамо), Роман Яремчук (Гент, Бельгія).

У березні у збірної України заплановані відразу три матчі відбору. Спершу синьо-жовті на виїзді зустрінуться із чинними чемпіонами світу – французами. Гра відбудеться без глядачів 24 березня у Сен-Дені.

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А далі у Львові команда Шевченка прийме 28 березня команду Фінляндії, а 31 березня там же зустрінеться зі збірною Казахстану.

7 грудня у Цюриху відбулося жеребкування європейського кваліфікаційного відбору на чемпіонат світу з футболу 2022 року у Катарі.

За його підсумками Україна потрапила до групи D, де також є команда Боснії та Герцеговини.

Чемпіонат світу у Катарі триватиме із 21 листопада до 18 грудня 2022 року. Турнір вперше в історії відбудеться взимку, а не влітку. Катар також стане першою в історії арабською країною, яка прийме Мундіаль.