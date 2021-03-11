10 березня відбувся матч-відповідь раунду плей-офф в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2020/2021. Французький клуб Парі Сен-Жермен приймав вдома каталонську Барселону.

Зустріч пройшла в Парижі на стадіоні Парк де Пренс і завершилася нічиєю з рахунком 1:1.

Рахунок в матчі відкрили господарі – Кіліан Мбаппе (Парі Сен-Жермен) впевнено переграв Марк-Андре Тер Штегена, потужно пробивши пенальті у лівий верхній кут.

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Однак барселонці вирішили не відставати – незабаром Ліонель Мессі прийняв м’яч та пробив у той же лівий верхній кут, однак тепер м’яч влучив у ворота суперника.

Попри те, що команди розписали у цьому матчі нічию, за підсумками двох матчів 5:2 на користь французів, ПСЖ вийшов до 1/4 фіналу Ліги Чемпіонів.

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Склад команд

ПСЖ: Навас, Кімпембе, Маркіньос, Флоренці, Кюрзава, Гуйє, Верратті, Паредес, Дракслер, Мбаппе, Мауро Ікарді.

Запасні: Ріко, КЕРЕРА, Ді Марія, Рафінья, Данилу, Еррера, Діалло, Баккер, Дагба, Пембеле, Мішю, Сарабія.

Барселона: тер Штеген, десть, Лангле, Альба, Мінгеса, де Йонг, Бускетс, Педрі, Грізманн, Мессі, Дембеле.

Запасні: Нето, Пенья, Пуч, Трінкал, Фернандес, Юмтіті, Фірпо, Моріба, де ла Фуенте, Пьянич, Брайтвайт.

Ліга чемпіонів-2020/2021

Ліга чемпіонів УЄФА сезону-2020/2021 стартувала пізніше, ніж планувалося. Перша гра між футбольними командами відбулася 20 жовтня 2020 року. Це сталося через пандемію коронавірусу та карантинні протиепідемічні обмеження.

Згідно з регламентом, клуби, що зайняли перше і друге місця, вийдуть до 1/8 фіналу турніру. Також вони боротимуться за головний клубний трофей Європи. Водночас команди, які посіли третє місце, потраплять до 1/16 фіналу Ліги Європи.

Завершальний футбольний матч пройде 29 травня 2021 року в Стамбулі, найбільшому місті Туреччини, на стадіоні Ататюрк, який може вмістити понад 75 тис. глядачів.