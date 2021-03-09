Ліга чемпіонів УЄФА сезону-2020/21 через пандемію коронавірусу стартувала на місяць пізніше, а саме 20 жовтня.

За регламентом Ліги чемпіонів команди, які посядуть перше та друге місця у своїх групах, вийдуть до 1/8 фіналу турніру і продовжать боротьбу за головний клубний трофей Європи, а команди, що опиняться на третій сходинці, потраплять до 1/16 фіналу Ліги Європи.

У поточному сезоні Україна на стадії групового етапу була представлена двома клубами – донецьким Шахтарем та київським Динамо. Обидві команди посіли треті сходинки у своїх квартетах і продовжили свій шлях у Лізі Європи.

Фінальний матч відбудеться 29 травня 2021 року у Стамбулі на стадіоні Ататюрк, який вміщує 76 тис. глядачів.

Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами і розкладом матчів Ліги чемпіонів 2020/21.

1/8 фіналу

16.02.2021 22.00 Барселона 1:4 ПСЖ 22.00 РБ Лейпциг 0:2 Ліверпуль 17.02.2021 22.00 Порту 2:1 Ювентус 22.00 Севілья 2:3 Боруссія Д 23.02.2021 22.00 Атлетіко 0:1 Челсі 22.00 Лаціо 1:4 Баварія 24.02.2021 22.00 Аталанта 0:1 Реал Мадрид 22.00 Боруссія М 0:2 Манчестер Сіті 9.03.2021 22.00 Боруссія Д _:_ Севілья 22.00 Ювентус _:_ Порту 10.03.2021 22.00 Ліверпуль _:_ РБ Лейпциг 22.00 ПСЖ _:_ Барселона 16.03.2021 22.00 Манчестер Сіті _:_ Боруссія М 22.00 Реал Мадрид _:_ Аталанта 17.03.2021 22.00 Баварія _:_ Лаціо 22.00 Челсі _:_ Атлетіко

Груповий етап

Група А

№ Команда І П Н П З П О 1. Баварія 6 5 1 0 18 5 16 2. Атлетіко 6 2 3 1 7 8 9 3. Зальцбург 6 1 1 4 10 17 4 4. Локомотив 6 0 3 3 5 10 3

1 тур. 21.10 4 тур. 25.11 19:55 Зальцбург 2:2 Локомотив 22:00 Атлетіко 0:0 Локомотив 22:00 Баварія 4:0 Атлетіко 22:00 Баварія 3:1 Зальцбург 2 тур. 27.10 5 тур. 1.12 19:55 Локомотив 1:2 Баварія 19:55 Локомотив 1:3 Зальцбург 22:00 Атлетіко 3:2 Зальцбург 22:00 Атлетіко 1:1 Баварія 3 тур. 3.11 6 тур. 9.12 19:55 Локомотив 1:1 Атлетіко 22:00 Баварія 2:0 Локомотив 22:00 Зальцбург 2:6 Баварія 22:00 Зальцбург 0:2 Атлетіко

Група В

№ Команда І П Н П З П О 1. Реал Мадрид 6 3 1 2 11 9 10 2. Боруссія Менхенгладбах 6 2 2 2 16 9 8 3. Шахтар 6 2 2 2 5 12 8 4. Інтер 6 1 3 2 7 9 6

1 тур. 21.10 4 тур. 25.11 19:55 Реал 2:3 Шахтар 19:55 Боруссія М 4:0 Шахтар 22:00 Інтер 2:2 Боруссія М 22:00 Інтер 0:2 Реал 2 тур. 27.10 5 тур. 1.12 19:55 Шахтар 0:0 Інтер 19:55 Шахтар 2:0 Реал 22:00 Боруссія М 2:2 Реал 22:00 Боруссія М 2:3 Інтер 3 тур. 3.11 6 тур. 9.12 19:55 Шахтар 0:6 Боруссія М 22:00 Інтер 0:0 Шахтар 22:00 Реал 3:2 Інтер 22:00 Реал 2:0 Боруссія М

Група С

№ Команда І П Н П З П О 1. Манчестер Сіті 6 5 1 0 13 1 16 2. Порту 6 4 1 1 10 3 13 3. Олімпіакос Пірей 6 1 0 5 2 10 3 4. Марсель 6 1 0 5 2 13 3

1 тур. 21.10 4 тур. 25.11 22:00 Олімпіакос 1:0 Марсель 19:55 Олімпіакос 0:1 Манчестер Сіті 22:00 Манчестер Сіті 3:1 Порту 22:00 Марсель 0:2 Порту 2 тур. 27.10 5 тур. 1.12 22:00 Марсель 0:3 Манчестер Сіті 22:00 Марсель 2:1 Олімпіакос 22:00 Порту 2:0 Олімпіакос 22:00 Порту 0:0 Манчестер Сіті 3 тур. 3.11 6 тур. 9.12 22:00 Манчестер Сіті 3:0 Олімпіакос 22:00 Манчестер Сіті 3:0 Марсель 22:00 Порту 3:0 Марсель 22:00 Олімпіакос 0:2 Порту

Група D

№ Команда І П Н П З П О 1. Ліверпуль 6 4 1 1 10 3 13 2. Аталанта 6 3 2 1 10 8 11 3. Аякс 6 2 1 3 7 7 7 4. Мідтьюлланн 6 0 2 4 4 13 2

1 тур. 21.10 4 тур. 25.11 22:00 Аякс 0:1 Ліверпуль 22:00 Аякс 3:1 Мідтьюлланн 22:00 Мідтьюлланн 0:4 Аталанта 22:00 Ліверпуль 0:2 Аталанта 2 тур. 27.10 5 тур. 1.12 22:00 Аталанта 2:2 Аякс 22:00 Ліверпуль 1:0 Аякс 22:00 Ліверпуль 2:0 Мідтьюлланн 22:00 Аталанта 1:1 Мідтьюлланн 3 тур. 3.11 6 тур. 9.12 22:00 Аталанта 0:5 Ліверпуль 19:55 Аякс 0:1 Аталанта 22:00 Мідтьюлланн 1:2 Аякс 19:55 Мідтьюлланн 1:1 Ліверпуль

Група Е

№ Команда І П Н П З П О 1. Челсі 6 4 2 0 14 2 14 2. Севілья 6 4 1 1 9 8 13 3. Краснодар 6 1 2 3 6 11 5 4. Ренн 6 0 1 5 3 11 1

1 тур. 20.10 4 тур. 24.11 22:00 Ренн 1:1 Краснодар 19:55 Краснодар 1:2 Севілья 22:00 Челсі 0:0 Севілья 19:55 Ренн 1:2 Челсі 2 тур. 28.10 5 тур. 2.12 19:55 Краснодар 0:4 Челсі 22:00 Краснодар 1:0 Ренн 22:00 Севілья 1:0 Ренн 22:00 Севілья 0:4 Челсі 3 тур. 4.11 6 тур. 8.12 22:00 Севілья 3:2 Краснодар 22:00 Ренн 1:3 Севілья 22:00 Челсі 3:0 Ренн 22:00 Челсі 1:1 Краснодар

Група F

№ Команда І П Н П З П О 1. Боруссія Дортмунд 6 4 1 1 12 5 13 2. Лаціо 6 2 4 0 11 7 10 3. Брюгге 6 2 2 2 8 10 8 4. Зеніт 6 0 1 5 4 13 1

1 тур. 20.10 4 тур. 24.11 19:55 Зеніт 1:2 Брюгге 22:00 Боруссія Д 3:0 Брюгге 22:00 Лаціо 3:1 Боруссія Д 22:00 Лаціо 3:1 Зеніт 2 тур. 28.10 5 тур. 2.12 22:00 Боруссія Д 2:0 Зеніт 22:00 Боруссія Д 1:1 Лаціо 22:00 Брюгге 1:1 Лаціо 22:00 Брюгге 3:0 Зеніт 3 тур. 4.11 6 тур. 8.12 19:55 Зеніт 1:1 Лаціо 19:55 Зеніт 1:2 Боруссія Д 22:00 Брюгге 0:3 Боруссія Д 19:55 Лаціо 2:2 Брюгге

Група G

№ Команда І П Н П З П О 1. Ювентус 6 5 0 1 14 4 15 2. Барселона 6 5 0 1 16 5 15 3. Динамо Київ 6 1 1 4 4 13 4 4. Ференцварош 6 0 1 5 5 17 1

1 тур. 20.10 4 тур. 24.11 19:55 Динамо 0:2 Ювентус 22:00 Динамо 0:4 Барселона 22:00 Барселона 5:1 Ференцварош 22:00 Ювентус 2:1 Ференцварош 2 тур. 28.10 5 тур. 2.12 22:00 Ференцварош 2:2 Динамо 22:00 Ференцварош 0:3 Барселона 22:00 Ювентус 0:2 Барселона 22:00 Ювентус 3:0 Динамо 3 тур. 4.11 6 тур. 8.12 22:00 Барселона 2:1 Динамо 22:00 Барселона 0:3 Ювентус 22:00 Ференцварош 1:4 Ювентус 22:00 Динамо 1:0 Ференцварош

Група H

№ Команда І П Н П З П О 1. ПСЖ 6 4 0 2 13 6 12 2. РБ Лейпциг 6 4 0 2 11 12 12 3. Манчестер Юнайтед 6 3 0 3 15 10 9 4. Башакшехір 6 1 0 5 7 18 3