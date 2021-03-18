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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Шахтар завершив виступи у Лізі Європи, вдруге поступившись Ромі

Шахтар — Рома – 1:2 (0:3)

Шахтар Рома

Шахтар: Трубін, Матвієнко, Кривцов, Вітао, Додо, Майкон, Маркос Антоніо, Алан Патрік, Соломон, Мораєс, Тете.

Рома: Лопес, Ібанез, Крістанте, Кумбулла, Спінаццола, Діавара, Вільяр, Карсдорп, Перес, Педро, Майораль Моя.

Голи: Мораес, 59 — Майораль, 49, 72

Донецький Шахтар приймав римську Рому у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. Зустріч пройшла у Києві на стадіоні НСК Олімпійський і завершилася з рахунком 1:2 на користь підопічних Паулу Фонсеки.

Також Факти ICTV провели текстову онлайн-трансляцію матчу Шахтар – Рома, де зібрали усі найцікавіші моменти зустрічі.

Фото: Getty Images

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