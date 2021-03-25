Франція — Україна – 1:1

Франція: Льоріс, Ернандес, Кімпембе, Варан, Павар, Мбаппе (Марсьяль, 77), Рабіо, Канте, Коман (Дембеле, 63), Жиру (Погба, 63), Грізманн.

Україна: Бущан, Забарний, Кривцов, Миколенко, Матвієнко, Караваєв, Сидорчук (Коваленко, 79), Зінченко, Маліновський, Шапаренко (Зубков, 86), Яремчук (Мораєс, 72).

Голи: Грізманн, 19 — Кімпембе, 57 (ав.)

Збірна України зустрічалася з командою Франції у першому матчі відбору до чемпіонату світу 2022 року у групі D. Зустріч відбулася у французькому Сен-Дені на стадіоні Стад де Франс і завершилася з рахунком 1:1.

Рахунок у матчі на 19-й хвилині відкрив Антуан Грізманн, вигравши боротьбу в Олександра Зінченка, який вивів синьо-жовтих на гру вперше з капітанською пов’язкою.

Антуан поцілив у дальній кут воріт Георгія Бущана, ефектно закрутивши м’яча. Втім, перед розвитком атаки в офсайді опинився Бенжамен Павар, але арбітри цього не помітили, а в матчах відбору не використовується технологія VAR.

Синьо-жовтим вдалося зрівняти у другому таймі. Олександр Караваєв зіграв на випередження проти Кіліана Мбаппе на фланзі і відпасував у центр на Сергія Сидорчука, який у дотик пробив, але м’яч рикошетом від Преснела Кімпембе закотився у ворота Уго Льоріса.

В іншому матчі групи D Фінляндія розійшлася нічиєю 2:2 з Боснією та Герцеговиною.

У наступному турі збірна України прийме Фінляндію у Києві 28 березня, а французи зіграють з командою Казахстану.

Також Факти ICTV провели текстову онлайн-трансляцію матчу Франція — Україна, де зібрали найцікавіші моменти зустрічі.