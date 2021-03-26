У другому матчі відбору на ЧС-2022 збірна України вдома прийме команду Фінляндії. Зустріч відбудеться 28 березня у Києві на арені НСК Олімпійський.

Початок матчу о 21.45 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалах ТРК Україна та Футбол 1. Також гру транслюватиме російський канал Матч! Футбол 3.

У повторі матч можна буде переглянути 29 березня о 3.40 на каналі Футбол 2.

Це буде третя зустріч команд в історії. До цього збірні теж зустрічалися у відборі на ЧС-2018 року. Тоді в обох матчах фортуна була на боці синьо-жовтих.

У перших матчах відбору на ЧС-2022 у групі D підопічні Андрія Шевченка розійшлися нічиєю із командою Франції у Сен-Дені, а фіни зіграли внічию зі збірною Боснії та Герцеговини 2:2.

Фото: УАФ