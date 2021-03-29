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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Україна у меншості втратила перемогу у матчі проти Фінляндії

Україна — Фінляндія – 1:1

Україна - Фінляндія

Україна: Бущан, Караваєв, Забарний, Соболь, Матвієнко, Миколенко, Макаренко, Зінченко, Малиновський, Зубков, Яремчук.

Фінляндія: Йоронен, Араюурі, Гранлунд, Камара, Кауко, Лод, О’Шонессі, Райтала, Тойвіо, Шюллер, Пуккі.

Голи: Мораєс, 80 — Пукки, 89 (пен.)

Збірна України приймала команду Фінляндії у другому матчі групового відбору до чемпіонату світу з футболу 2022 року. Зустріч відбулася у Києві на стадіоні НСК Олімпійський та завершилася з рахунком 1:1.

Рахунок у матчі відкрив Жуніор Мораес, для якого це дебютний гол у футболці збірної. Спершу Марлос відпасував вперед на Караваєва, а той прострілив у центр у воротарського, де Мораес ударом в дотик відправив м’яч у ворота.

Проте в кінцівці зустрічі фіни зуміли зрівняти. На 88-й хвилині Віталій Міколенко сфолив у своєму штрафному на Теему Пуккі і арбітр без роздумів вказав на точку і видалив українця з поля. Пенальті впевнено реалізував Пуккі.

Після другого матчу ситуація в групі D наступна: Франція (4) перша, слідом йде Фінляндія (2) і Україна (2) третя.

Наступний матч синьо-жовті проведуть проти Казахстану в Києві 31 березня.

Факти ICTV також провели текстову онлайн-трансляцію матчу Україна – Фінляндія, де зібрали усі найцікавіші моменти зустрічі.

Фото: Getty Images

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