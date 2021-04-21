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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Динамо розгромило Агробізнес і вийшло у фінал Кубка України

Динамо Киев

Першоліговий Агробізнес зустрічався з київським Динамо у матчі 1/2 фіналу Кубка України з футболу. Матч відбувся у Тернополі на стадіоні імені Романа Шухевича і завершився розгромною перемогою підопічних Мірчи Луческу з рахунком 3:0.

Рахунок у матчі під завісу першого тайму відкрив хавбек киян Богдан Лєдньов з пасу від Жерсона Родрігеша.

У другому таймі Артем Бесєдін закріпив перевагу, а фінальну крапку у матчі за десять хвилин до кінця гри поставив Віталій Буяльський.

Перемога дозволила біло-синім вийти до фіналу турніру, де вони зіграють із переможцем пари Олександрія – Зоря Луганськ.

Склади команд:

  • Агробізнес: Артим, Романюк, Слотюк, Курило, Юхимович, Бойчук, Н. Когут, Косовський (Ярмоленко, 82), Груша (Семенюк, 62), І. Когут (Семенець, 70), Дудик (Немтінов, 82).
  • Динамо Київ: Бойко, Тимчик (Караваєв, 46), Попов, Сирота, Міколенко, Сидорчук, Циганков, Шапаренко (Шепелєв, 66), Леднєв (Буяльський, 66), Родрігеш (Сідклей, 66), Бесєдін (Супряга, 79).

Фінальний матч запланований на 12 травня 2021 року у Тернополі на стадіоні імені Романа Шухевича, що вміщує понад 15 тис. глядачів.

У чвертьфіналі Кубка України київське Динамо здолало Колос з Ковалівки лише після серії післяматчевих пенальті, а Агробізнес підніс сенсацію – першоліговий клуб вибив з розіграшу чинного чемпіона України донецький Шахтар.

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