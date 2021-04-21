Першоліговий Агробізнес зустрічався з київським Динамо у матчі 1/2 фіналу Кубка України з футболу. Матч відбувся у Тернополі на стадіоні імені Романа Шухевича і завершився розгромною перемогою підопічних Мірчи Луческу з рахунком 3:0.

Рахунок у матчі під завісу першого тайму відкрив хавбек киян Богдан Лєдньов з пасу від Жерсона Родрігеша.

У другому таймі Артем Бесєдін закріпив перевагу, а фінальну крапку у матчі за десять хвилин до кінця гри поставив Віталій Буяльський.

Перемога дозволила біло-синім вийти до фіналу турніру, де вони зіграють із переможцем пари Олександрія – Зоря Луганськ.

Склади команд:

Агробізнес: Артим, Романюк, Слотюк, Курило, Юхимович, Бойчук, Н. Когут, Косовський (Ярмоленко, 82), Груша (Семенюк, 62), І. Когут (Семенець, 70), Дудик (Немтінов, 82).

Артим, Романюк, Слотюк, Курило, Юхимович, Бойчук, Н. Когут, Косовський (Ярмоленко, 82), Груша (Семенюк, 62), І. Когут (Семенець, 70), Дудик (Немтінов, 82). Динамо Київ: Бойко, Тимчик (Караваєв, 46), Попов, Сирота, Міколенко, Сидорчук, Циганков, Шапаренко (Шепелєв, 66), Леднєв (Буяльський, 66), Родрігеш (Сідклей, 66), Бесєдін (Супряга, 79).

Фінальний матч запланований на 12 травня 2021 року у Тернополі на стадіоні імені Романа Шухевича, що вміщує понад 15 тис. глядачів.

У чвертьфіналі Кубка України київське Динамо здолало Колос з Ковалівки лише після серії післяматчевих пенальті, а Агробізнес підніс сенсацію – першоліговий клуб вибив з розіграшу чинного чемпіона України донецький Шахтар.