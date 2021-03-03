У Кубку України поточного сезону визначилися всі учасники 1/2 фіналу.

До наступного раунду вийшли: луганська Зоря, київське Динамо, Агробізнес та Олександрія.

Із чотирьох матчів 1/4 фіналу лише один завершився в основний час – луганська Зоря у напруженому матчі дотисла першоліговий рівненський Верес із рахунком 2:1.

Рахунок у матчі відкрили першими підопічні Юрія Вірта, реалізувавши пенальті у першому таймі завдяки точному удару Шестакова. Через кілька хвилин Іванісеня відновив рівновагу.

У другому таймі рівняни вийшли вперед. На 52-й хвилині Шестаков оформив дубль, але арбітр скасував це взяття воріт через помилковий офсайд. Натомість через кілька хвилин відповіли точний ударом підопічні Віктора Скрипника – сітку воріт червоно-чорних вразив Когут.

У другому матчі путівку у серії післяматчевих пенальті здобуло київське Динамо. Основний та доданий час у Києві проти Колоса завершився нулями, а в серії пенальті підопічні Луческу були точнішими – 4:3.

Сенсацію підніс матч першолігового Агробізнеса та чинного чемпіона Шахтаря. Гірники у доданий час поступилися супернику у доданий час. У другому таймі Алан Патрік не реалізував пенальті, а через кілька хвилин гол Сергія Петрова скасували після перегляду VAR.

А єдиний гол у маті на 96-й хвилині забив форвард Агробізнеса Богдан Семенець.

Переможця пари Дніпро-1 – Олександрія теж довелося з’ясовувати у серії пенальті.

У другому таймі футболісти обмінялися голами – спершу рахунок у матчі відкрив хавбек Олександрії Максим Третьяков. Втім у Дніпрі-1 відповіли точним ударом Сергія Булеци. Пенальті точніше пробивали підопічні Володимира Шарана – 4:3.

Жеребкування 1/2 фіналу Кубка України відбудеться 4 березня у Будинку футболу.

Півфінальні матчі заплановані на 21 квітня. Фінал Кубка України має відбутися 12 травня у Тернополі.

Фото: ФК Динамо Київ