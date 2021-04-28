На Євро-2020, який має відбутися цього літа, УЄФА планує розширити заявку команд до 26 виконавців.

Раніше наставники команд могли заявити до списку 23 футболістів.

Таке нововведення від УЄФА пов’язане безпосередньо з нестабільною ситуацією з пандемією коронавірусу.

Через інфікування спортсменів збірні можуть стати жертвами незапланованих втрат у великій кількості.

Також в організації впевнені, що збільшення заявки сприятиме зменшенню втоми серед гравців. Через інтенсивний графік впродовж сезону футболісти часто нарікають на підвищену втому.

Дублін та Більбао не приймуть матчі Євро-2020

23 квітня УЄФА повідомив про перенесення матчів чемпіонату Європи, що мали відбутися у Дубліні та Більбао, до інших міст.

Чотири матчі, що були заплановані на арені Сан-Мемес у Більбао, тепер гратимуть на Олімпійському стадіоні у Севільї. Зустрічі групового етапу у квартеті E, що спершу мали відбутися на стадіоні Авіва у столиці Ірландії, перенесли до Санкт-Петербурга.

Також матч 1/8 фіналу замість Дубліна проведуть на стадіоні Вемблі у Лондоні.