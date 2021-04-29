Французький ПСЖ приймав англійський Манчестер Сіті у першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2020/21. Зустріч відбулася у Парижі на Парк де Пренс та завершилася з рахунком 2:1 на користь гостей.

Рахунок у матчі на 15-й хвилині зустрічі відкрив капітан господарів Маркіньос. Анхель Ді Марія з кутового навісив у штрафну містян, де бразильський захисник потужно вгатив головою у сітку воріт Едерсона.

Парижани могли збільшувати свою перевагу, але змарнували свої моменти. У середині тайму Леандро Передес отримав пас від Неймара і пробив, але м’яч після його удару пролетів поруч зі штангою.

Після перерви футболісти Сіті почали діяти активніше, але з пасом Кевіна Де Брюйне у штрафний майданчик та навісом Філа Фодена впоралися захисники парижан.

Зрівняти гостям вдалося на 64-й хвилині. Після розіграшу кутового м’яч опинився в Олександра Зінченка, який віддав м’яча на капітана команди Де Брюйне і бельгієць розписався у воротах Кейлора Наваса.

А менш ніж за десять хвилин Ріяд Марез вивів свою команду вперед, філігранно виконавши штрафний удар.

На 77-й хвилині господарі залишилися у меншості. Арбітр зустрічі вилучив Ідрісса Геє за те, що той жорстко в’їхав у ногу німецькому хавбеку Сіті Ілкаю Гюндогану.

Матч-відповідь команд відбудеться 4 травня на стадіоні Етіхад у Манчестері.

Склади команд:

ПСЖ: Навас, Флоренці, Маркіньос, Кімпембе, Баккер, Паредес, Геє, Ді Марія, Верратті, Неймар, Мбаппе.

Навас, Флоренці, Маркіньос, Кімпембе, Баккер, Паредес, Геє, Ді Марія, Верратті, Неймар, Мбаппе. Манчестер Сіті: Едерсон, Волкер, Стоунз, Діаш, Канселу, Б. Сілва, Родрі, Гюндоган, Де Брюйне, Марез, Фоден.

Едерсон, Волкер, Стоунз, Діаш, Канселу, Б. Сілва, Родрі, Гюндоган, Де Брюйне, Марез, Фоден. Голи: Маркіньос, 15 — Де Брюйне, 64 Марез, 71

Факти ICTV провели текстову онлайн-трансляцію матчу ПСЖ – Манчестер Сіті, де зібрали усі найцікавіші моменти зустрічі.