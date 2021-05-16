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Факти / Спорт
Тетяна Забожко |

Українська збірна розпочала підготовку до Євро-2020

Євро-2020_українська збірна

15 травня футболісти із національної збірної прибули чартерним рейсом до Харкова для підготовки до Євро-2020 та провели вже перше тренування.

На збір викликали майже всіх гравців клубів УПЛ та легіонерів Євгена Макаренка та Олександра Зубкова.

Решта спортсменів прибуде після 23 травня, коли закінчаться чемпіонати, де грають їхні команди.

У Руслана Маліновського останній матч його Аталанти в Серії А відбудеться 23 травня.

Олександр Зінченко гратиме за Манчестер Сіті у фіналі Ліги чемпіонів 29 травня.

У динамівців Олександра Андрієвського та Володимира Шепелєва, а також гірника Жуніора Мораеса поки триває лікування після отриманих травм.

  • Євро-2020_українська збірна
  • Євро-2020_українська збірна
  • Євро-2020_українська збірна
  • Євро-2020_українська збірна
  • Євро-2020_українська збірна
  • Євро-2020_українська збірна
  • Євро-2020_українська збірна
  • Євро-2020_українська збірна
  • Євро-2020_українська збірна
  • Євро-2020_українська збірна
  • Євро-2020_українська збірна
  • Євро-2020_українська збірна
  • Євро-2020_українська збірна
  • Євро-2020_українська збірна
Українська збірна розпочала підготовку до Євро-2020 / 7 фотографий

Півзахисник Євген Коноплянка зможе приєднатися до команди орієнтовно 28 травня, якщо головний лікар збірної України Артур Глущенко підтвердить, що футболіст буде готовий продовжувати тренування.

Розширення заявок команд на Євро-2020

На Євро-2020, який має відбутися цього літа, УЄФА планує розширити заявку команд до 26 виконавців.

Раніше наставники команд могли заявити до списку 23 футболістів.

Таке нововведення від УЄФА пов’язане безпосередньо з нестабільною ситуацією з пандемією коронавірусу, оскільки через інфікування спортсменів збірні можуть стати жертвами незапланованих втрат у великій кількості.

Детальніше про розширення заявок команд на Євро-2020 читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: УАФ

Фото: УАФ

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