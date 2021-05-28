Туринський Ювентус оголосив про відставку італійського фахівця Андреа Пірло з поста головного тренера команди.

— Дякуємо Андреа – це перші слова, що ми маємо сказати наприкінці цього особливого етапу нашого спільного життя. Щиро бажаємо Андреа успіхів у майбутньому, яке, безсумнівно, буде чудовим, – йдеться у заяві на сайті клубу.

42-річний фахівець очолив б’янконері на початку сезону-2020/21. Стара сеньйора під керівництвом Пірло виграла Кубок та Суперкубок Італії, але за підсумками сезону посіла лише четверту сходинку у Серії А.

Найімовірніше у крісло головного тренера туринського клубу повернеться італійський фахівець Массіміліано Аллегрі. Він раніше тренував Ювентус із 2014 до 2019 рік.

Зараз у чемпіонаті Італії відбувається божевільна ротація тренерів. Свої пости вже покинули Паулу Фонсека у Ромі, Сімоне Індзагі у Лаціо, Дженнаро Гаттузо у Наполі та Антоніо Конте в Інтері.

Відставка Зідана

27 травня мадридський Реал оголосив про відставку Зінедіна Зідана.

Прес-служба галактикос зазначила, що це є особисте рішення французького фахівця. Зінедін Зідан вдруге очолив галактикос 11 березня 2019 року.