Мадридський Реал офіційно оголосив, що французький фахівець Зінедін Зідан йде з клубу. Про це галактикос повідомили на офіційному сайті клубу.

— Настав час поважати його рішення та висловити йому нашу вдячність за його професіоналізм, відданість справі та пристрасть у всі ці роки, а також за те, якою є його фігура для Реала. Зідан – один із величних легенд Реала, і його легенда виходить за рамки того, ким він був як тренер та гравець нашого клубу, – йдеться у повідомленні.

У прес-службі також додали, що Зідан завжди лишатиметься у серці Реала, а мадридський клуб назавжди залишиться його домом.

Зінедін Зідан вдруге очолив галактикос 11 березня 2019 року. Після свого повернення у команду він виграв з Реалом Ла Лігу та Суперкубок Іспанії.

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У сезоні-2020/21 Реал дійшов до 1/2 фіналу Ліги чемпіонів, поступившись лондонському Челсі, а у чемпіонаті Іспанії посів друге місце.

У перший прихід Зідана на тренерський місток Реала команда тричі поспіль виграла Лігу чемпіонів – у сезонах 2015/16, 2016/17 та 2017/18.