Румунський фахівець Мірча Луческу продовжить роботу з київським Динамо ще найближчі два сезони.

Президент біло-синіх Ігор Суркіс погодив із Луческу опцію пролонгування угоди до літа 2023 року.

— Ми повністю довіряємо Містеру і його стратегії розвитку. Мірча Луческу не тільки тренер-переможець, він є фахівцем, який розвиває гравців і допомагає змінюватися нашому клубу. Сподіваюся, що найближчі два роки – це тільки початок нової, переможної сторінки в історії Динамо, і ми дуже раді, що Луческу буде частиною цього шляху, – сказав Суркіс.

Луческу та Суркіс минулого тижня відвідали фінали Ліги чемпіонів та Ліги Європи, де обговорили сезон-2020/21 та плани на майбутнє.

У 2020 році фахівець підписав із київським клубом контракт за схемою 2+1. У першому ж сезоні Луческу виграв з киянами всі внутрішні трофеї – Суперкубок України, чемпіонський титул та Кубок України.

Призначення Де Дзербі у Шахтарі

Італійський фахівець Роберто Де Дзербі очолив донецький Шахтар.

Із гірниками він підписав контракт на найближчі два сезони. Останнім місцем роботи Де Дзербі було Сассуоло.

Фото: FC Dynamo Kyiv