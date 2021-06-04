Збірна Україна зустрічалася з командою Північної Ірландії у межах товариського матчу. Зустріч відбулася у Дніпрі на стадіоні Дніпро Арена та завершилася перемогою підопічних Андрія Шевченка з рахунком 1:0.

Українці контролювали гру майже протягом всього матчу та володіли ігровою перевагою. Це чудово відображає статистика – 17 ударів у синьо-жовтих проти шести у суперників.

Підопічні Шевченка активно розпочали і забили швидкий гол. На десятій хвилині взяттям воріт відзначився Олександр Зубков, для якого це дебютний гол у футболці національної команди. Зубков поклав м’яча у сітку воріт Пікока-Фаррелла після передачі від Олександра Караваєва.

Ближче до перерви суперник міг зрівняти, але чудову реакцію продемонстрував Георгій Бущан, який у стрибку парирував удар Сіарона Брауна.

Після перерви активніше в атаці почали діяти північні ірландці, але українці швидко подібні спроби ліквідували і знову взяли м’яч під контроль.

В екваторі другого тайму відзначитися мали можливості Андрій Ярмоленко та Георгій Судаков, але удар гравця Вест Гема парирували, а м’яч після удару юного хавбека Шахтаря пролетів поруч з лівою стійкою.

Під завісу матчу українці подвоїли рахунок після удару Артема Бесєдіна, але арбітр скасував взяття воріт, зафіксувавши офсайд.

Для синьо-жовтих це перша перемога у 2021 році після серії із чотирьох нічиїх. Наступну зустріч збірна проведе 7 червня проти команди Кіпру.

Україна: Бущан, Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Сидорчук (Степаненко, 76), Маліновський, Шапаренко (Судаков, 72), Ярмоленко, Зубков (Марлос, 46), Яремчук (Бесєдін 46).

Бущан, Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Сидорчук (Степаненко, 76), Маліновський, Шапаренко (Судаков, 72), Ярмоленко, Зубков (Марлос, 46), Яремчук (Бесєдін 46). Північна Ірландія : Пікок-Фаррелл, Баллард, Каткарт, Браун (Мак-Клелланд, 89), Фергюсон (Сміт, 68), Даллас (Чарльз, 89), Макнейр, Макканн (Вайт, 81), Севілл, Мадженніс (Лафферті, 61), Макгінн (Томпсон, 47).

: Пікок-Фаррелл, Баллард, Каткарт, Браун (Мак-Клелланд, 89), Фергюсон (Сміт, 68), Даллас (Чарльз, 89), Макнейр, Макканн (Вайт, 81), Севілл, Мадженніс (Лафферті, 61), Макгінн (Томпсон, 47). Голи: Зубков, 10

Також Факти ICTV провели текстову онлайн-трансляцію матчу Україна – Північна Ірландія, де зібрали усі найцікавіші моменти зустрічі.

Фото: УАФ