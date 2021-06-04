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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Україна обіграла Північну Ірландію у товариському матчі

Україна Північна Ірландія 2021

Збірна Україна зустрічалася з командою Північної Ірландії у межах товариського матчу. Зустріч відбулася у Дніпрі на стадіоні Дніпро Арена та завершилася перемогою підопічних Андрія Шевченка з рахунком 1:0.

Українці контролювали гру майже протягом всього матчу та володіли ігровою перевагою. Це чудово відображає статистика – 17 ударів у синьо-жовтих проти шести у суперників.

Підопічні Шевченка активно розпочали і забили швидкий гол. На десятій хвилині взяттям воріт відзначився Олександр Зубков, для якого це дебютний гол у футболці національної команди. Зубков поклав м’яча у сітку воріт Пікока-Фаррелла після передачі від Олександра Караваєва.

Ближче до перерви суперник міг зрівняти, але чудову реакцію продемонстрував Георгій Бущан, який у стрибку парирував удар Сіарона Брауна.

Після перерви активніше в атаці почали діяти північні ірландці, але українці швидко подібні спроби ліквідували і знову взяли м’яч під контроль.

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В екваторі другого тайму відзначитися мали можливості Андрій Ярмоленко та Георгій Судаков, але удар гравця Вест Гема парирували, а м’яч після удару юного хавбека Шахтаря пролетів поруч з лівою стійкою.

Під завісу матчу українці подвоїли рахунок після удару Артема Бесєдіна, але арбітр скасував взяття воріт, зафіксувавши офсайд.

Для синьо-жовтих це перша перемога у 2021 році після серії із чотирьох нічиїх. Наступну зустріч збірна проведе 7 червня проти команди Кіпру.

  • Україна: Бущан, Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Сидорчук (Степаненко, 76), Маліновський, Шапаренко (Судаков, 72), Ярмоленко, Зубков (Марлос, 46), Яремчук (Бесєдін 46).
  • Північна Ірландія: Пікок-Фаррелл, Баллард, Каткарт, Браун (Мак-Клелланд, 89), Фергюсон (Сміт, 68), Даллас (Чарльз, 89), Макнейр, Макканн (Вайт, 81), Севілл, Мадженніс (Лафферті, 61), Макгінн (Томпсон, 47).
  • Голи: Зубков, 10

Також Факти ICTV провели текстову онлайн-трансляцію матчу Україна – Північна Ірландія, де зібрали усі найцікавіші моменти зустрічі.

Фото: УАФ

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