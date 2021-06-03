Збірна України та команда Північної Ірландії зустрінуться 3 червня на стадіоні Дніпро-Арена у Дніпрі у межах товариського матчу.

Це буде вже шоста зустріч команд в історії. Востаннє команди грали під час групового етапу Євро-2016. Українці тоді поступилися північним ірландцям з рахунком 2:0.

На думку букмекерів, абсолютними фаворитами матчу є підопічні Андрія Шевченка. На перемогу збірної України приймають ставки з коефіцієнтом 1.68. Успіх команди Північної Ірландії оцінюють у 6.30. Нічийний результат зустрічі — 3.40.

Зустріч у Дніпрі довірили польській бригаді арбітрів на чолі із рефері Шимоном Марциняком. Йому асистуватимуть: Павел Сокольницький та Томаш Лісткевич. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме українець Віталій Романов.

Текстова онлайн-трансляція матчу Україна — Північна Ірландія розпочнеться ближче до стартового свистка, який має пролунати о 21.00.