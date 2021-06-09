Нападник нідерландського Аякса Лассіна Траоре може перейти в донецький Шахтар. Transfermarkt оцінює Траоре в €6,5 млн.

За даними видання De Telegraaf, агенти 20-річного футболіста, який має громадянство африканської країни Буркіна-Фасо, узгоджують з керівниками Шахтаря остаточні умови угоди.

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Зазначимо, його контракт з нідерландським клубом розрахований до 30 червня 2022 року.

За минулий сезон Траоре забив 12 м’ячів і віддав 12 результативних передач, взявши участь у 31 матчі.

Напередодні Шахтар також домовився з португальською Бенфікою про перехід бразильського півзахисника Педрінью за €18 млн.

Новий головний тренер Шахтаря

Раніше екс-наставник Сассуоло Роберто Де Дзербі став новим головним тренером Шахтаря.

Він очолюватиме команду гірників наступні два сезони. Це вже 34-й головний тренер в історії Шахтаря.

Джерело: De Telegraaf