Український боксер Василь Ломаченко, який виступає в легкій вазі, розповів, чому не проситиме про реванш з американцем Теофімо Лопесом.

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Він натякнув, що Лопес програє бій, якщо його команда погодиться на реванш.

– Я не хочу просити Лопеса про реванш, адже він і його батько знають, що це був дуже близький бій. Вони знають, що станеться, якщо вони дадуть мені реванш. Тому вони хочуть піднятися у першу напівсередню вагу, – заявив Ломаченко.

Він також розповів про свої подальші цілі в боксі.

– У мене досі є мета стати абсолютним чемпіоном світу. Для мене абсолютним чемпіоном світу є Теофімо Лопес, оскільки, коли я з ним бився, у мене було три пояси. Я завоював титул WBC в бою з Люком Кемпбеллом. Лопес переміг у нашому поєдинку і забрав у мене три пояси. Четвертий титул належав йому, тож о він, безсумнівно, абсолютний чемпіон світу. Чемпіонство Гейні – це політика WBC. Мені однаково, – зазначив український боксер.

Ломаченко-Лопес

У жовтні 2020 року Ломаченко програв Лопесу одностайним рішенням суддів, втративши всі свої три пояси. Його команда пізніше заявила, що Ломаченко боксував з травмою.

21 жовтня стало відомо, що Ломаченко вийшов на ринг проти Лопеса з травмою плеча. Промоутер українця Боб Арум про це не знав.

Детальніше про бій Ломаченко-Лопеса читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Snowquennla