Матч Данія – Фінляндія офіційно зупинили. Лідер датчан Крістіан Еріксен знепритомнів на полі наприкінці першого тайму.

Гравці збірної Данії намагаються заспокоїти дружину Крістіана Еріксона Сабріну Квіст Єнсен, спортсмена на ношах винесли з футбольного поля.

Через декілька хвилин Крістіан Еріксен прийшов до тями ще на стадіоні після того, як на нього одягнули кисневу маску.

Один з фотографів іноземного ЗМІ побачив, як футболіст підняв руку, коли його виносили з поля на ношах. Спортсмена забрала швидка медична допомога, щоб перевірити його стан.

Оновлено о 20.30. Футболіста збірної Данії Крістіана Еріксена доставили у лікарню, його стан стабілізувався, повідомляє УЄФА. Гру Данія – Фінляндія перенесли на 13 червня 0 12.00.

Євро 2020

13 червня збірна України зіграє проти збірної Нідерландів у рамках чемпіонату Євро 2020. Це буде третя зустріч команд в історії та перша на офіційному рівні.

Матч між професійними спортсменами розпочнеться о 22.00 за київським часом. Дивіться таблицю та розклад матчів Євро 2020 на сайті Факти ICTV.