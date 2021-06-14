Збірна України зустрічалася з командою Нідерландів у стартовому матчі першого туру групового етапу Євро-2020 у квартеті С. Зустріч відбулася на стадіоні Йоган Кройф Арена в Амстердамі і завершилася з рахунком 3:2 на користь підопічних Франка де Бура.
У першому таймі нідерландці володіли ініціативою, створивши кілька небезпечних моментів, але й українці не сиділи в обороні, погрожуючи контратаками.
Команди продемонстрували дуже динамічну гру у перші 45 хвилин, хоча і без забитих м’ячів.
Рахунок в матчі відкрили помаранчеві після перерви – голом відзначився Жоржиньо Вейналдум. На 59-й хвилині підопічні Франка де Бура подвоїли перевагу завдяки точному прострілу Ваутера Вегорста.
Синьо-жовті відродили інтригу у матчі на 75-й хвилині після блискучого точного удару Андрія Ярмоленка після пасу від Романа Яремчука. А вже на 79-й хвилині сам Яремчук вгатив у сітку воріт головою після навісу від Руслана Маліновського.
Втім останнє слово у матчі було за нідерландцями – за п’ять хвилин до кінця основного часу Дензел Дюмфріс забив переможний для своєї команди гол.
- Нідерланди: Стекеленбург, ван Анхольт, Блінд, де Врей, Тімбер, Думфріс, Ф. де Йонг, де Рон, Вейналдум, Депай, Вегорст.
- Україна: Бущан, Миколенко, Матвієнко, Забарний, Караваєв, Сидорчук, Малиновський, Зінченко, Зубков, Ярмоленко, Яремчук.
- Голи: Вейналдум. 52, Вегхорст, 58 Дюмфріс, 85 – Ярмоленко, 75 Яремчук, 79
У групі С, окрім українців і нідерландців, грають національні команди Австрії та Північної Македонії, очне протистояння яких закінчилося перемогою австрійців з рахунком 3:1. Після першого туру Нідерланди та Австрія мають в своєму активі по три пункти, Македонія і Україна поки без очок.
Також Факти ICTV провели текстову онлайн-трансляцію матчу Нідерланди – Україна, де зібрали усі найцікавіші моменти зустрічі в Амстердамі.