Збірна України зустрічалася з командою Нідерландів у стартовому матчі першого туру групового етапу Євро-2020 у квартеті С. Зустріч відбулася на стадіоні Йоган Кройф Арена в Амстердамі і завершилася з рахунком 3:2 на користь підопічних Франка де Бура.

У першому таймі нідерландці володіли ініціативою, створивши кілька небезпечних моментів, але й українці не сиділи в обороні, погрожуючи контратаками.

Команди продемонстрували дуже динамічну гру у перші 45 хвилин, хоча і без забитих м’ячів.

Рахунок в матчі відкрили помаранчеві після перерви – голом відзначився Жоржиньо Вейналдум. На 59-й хвилині підопічні Франка де Бура подвоїли перевагу завдяки точному прострілу Ваутера Вегорста.

Синьо-жовті відродили інтригу у матчі на 75-й хвилині після блискучого точного удару Андрія Ярмоленка після пасу від Романа Яремчука. А вже на 79-й хвилині сам Яремчук вгатив у сітку воріт головою після навісу від Руслана Маліновського.

Втім останнє слово у матчі було за нідерландцями – за п’ять хвилин до кінця основного часу Дензел Дюмфріс забив переможний для своєї команди гол.

Нідерланди: Стекеленбург, ван Анхольт, Блінд, де Врей, Тімбер, Думфріс, Ф. де Йонг, де Рон, Вейналдум, Депай, Вегорст.

Стекеленбург, ван Анхольт, Блінд, де Врей, Тімбер, Думфріс, Ф. де Йонг, де Рон, Вейналдум, Депай, Вегорст. Україна: Бущан, Миколенко, Матвієнко, Забарний, Караваєв, Сидорчук, Малиновський, Зінченко, Зубков, Ярмоленко, Яремчук.

Бущан, Миколенко, Матвієнко, Забарний, Караваєв, Сидорчук, Малиновський, Зінченко, Зубков, Ярмоленко, Яремчук. Голи: Вейналдум. 52, Вегхорст, 58 Дюмфріс, 85 – Ярмоленко, 75 Яремчук, 79

У групі С, окрім українців і нідерландців, грають національні команди Австрії та Північної Македонії, очне протистояння яких закінчилося перемогою австрійців з рахунком 3:1. Після першого туру Нідерланди та Австрія мають в своєму активі по три пункти, Македонія і Україна поки без очок.

Також Факти ICTV провели текстову онлайн-трансляцію матчу Нідерланди – Україна, де зібрали усі найцікавіші моменти зустрічі в Амстердамі.