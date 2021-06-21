Збірна України та команда Австрії зустрінуться 21 червня на Національному стадіоні у Бухаресті в межах матчу третього туру групового етапу фінальної частини Євро-2020 у квартеті С.

Це буде третя зустріч команд в історії. Раніше вони зустрічалися лише у товариських поєдинках: у 2011 році Україна святкувала мінімальну перемогу, а у 2012 році – фортуна була на боці австрійців 3:2.

На те, що синьо-жовті першими відкриють рахунок у матчі дають коефіцієнт 2.26, а на підопічних Франко Фоди — 2.33. На те, що голів у матчі глядачі не побачать приймають ставки з коефіцієнтом 3.60.

Зустріч у Бухаресті довірили турецькій бригаді арбітрів на чолі із рефері Джюнейтом Чакиром. Йому асистуватимуть співвітчизники: Бахаттін Дуран и Тарік Енгюн. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме німець Данієль Зіберт.

Головний рефері системи VAR — італієць Массіміліано Ірраті. Його асистенти: Хосе Марія Санчес та Іньїго Прієто (обидва — Іспанія), а також іспанець Хуан Мартінес Мунуера.

Текстова онлайн-трансляція матчу Україна — Австрія розпочнеться ближче до стартового свистка, який має пролунати о 19.00.