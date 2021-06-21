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Факти / Спорт
Марія Степанюк |
Україна — Австрія – 0:1: онлайн-трансляція матчу Євро-2020

Україна — Австрія – 0:1: онлайн-трансляція матчу Євро-2020

Збірна України та команда Австрії зустрінуться 21 червня на Національному стадіоні у Бухаресті в межах матчу третього туру групового етапу фінальної частини Євро-2020 у квартеті С.

Це буде третя зустріч команд в історії. Раніше вони зустрічалися лише у товариських поєдинках: у 2011 році Україна святкувала мінімальну перемогу, а у 2012 році – фортуна була на боці австрійців 3:2.

На те, що синьо-жовті першими відкриють рахунок у матчі дають коефіцієнт 2.26, а на підопічних Франко Фоди — 2.33. На те, що голів у матчі глядачі не побачать приймають ставки з коефіцієнтом 3.60.

Зустріч у Бухаресті довірили турецькій бригаді арбітрів на чолі із рефері Джюнейтом Чакиром. Йому асистуватимуть співвітчизники: Бахаттін Дуран и Тарік Енгюн. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме німець Данієль Зіберт.

Головний рефері системи VAR — італієць Массіміліано Ірраті. Його асистенти: Хосе Марія Санчес та Іньїго Прієто (обидва — Іспанія), а також іспанець Хуан Мартінес Мунуера.

Текстова онлайн-трансляція матчу Україна — Австрія розпочнеться ближче до стартового свистка, який має пролунати о 19.00.

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Пряма трансляція
20:19 - 21 червня

Сидорчук на лінії штрафного перехопив небезпечний пас на Арнаутовича, який міг виходити віч-на-віч з Бущаном.

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Х
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20:18 - 21 червня

Циганков не зміг пробити головою після навісу Ярмоленка. Захисник першим був на м’ячі.

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Х
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20:16 - 21 червня

Циганков збив суперника неподалік від свого штрафного. Після навісу зі стандарту Арнаутович прострілив уздовж воріт. М’яч вийшов за межі поля, нікого не торкнувшись.

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Х
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20:13 - 21 червня

Шлагер добре низом пробив з-за меж штрафного. Бущан на місці!

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Х
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20:10 - 21 червня

Хінтереггер і Яремчук в штрафний Австрії трошки поштовхалися і обидва впали на поле. Але все добре вже, футболісти в грі.

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Х
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20:07 - 21 червня

Сидорчук після відскоку від захисника намагався пробити зльоту, але не влучив по м’ячу.

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Х
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20:05 - 21 червня
Заміна

Циганков замінив в грі Малиновського.

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Х
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20:04 - 21 червня
Другий тайм

Українці розіграли м’яч в центрі поля. Віримо в команду!

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Х
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20:04 - 21 червня

Команди вийшли на поле на другу гру.

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19:49 - 21 червня
Перерва!

Чакир відправляє футболістів на перерву. Поки 1:0 на користь австрійців.

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