Збірна України зустрічалася з командою Австрії у матчі третього туру групового етапу у квартеті С на Євро-2020. Гра відбулася у Бухаресті на Національному стадіоні і завершилася мінімальною перемогою австрійців з рахунком 1:0.

Австрійці з перших секунд заволоділи ігровою ініціативою на полі. І вже на 21-й хвилині матчу відкрили рахунок у зустрічі. Автором голу став Крістоф Баумгартнер, який попри ушкодження на полі, замкнув подачу Давіда Алаби з кутового.

А трохи більше ніж за десять хвилин стало відомо, що Баумгартнер таки не може продовжити зустріч і гравця замінили.

Після пропущеного голу синьо-жовті могли відіграти гандикап, але Андрію Ярмоленку не вистачило кількох сантиметрів, щоб переправити м’яча у сітку австрійців після гострого прострілу від Миколи Шапаренка.

Перед свистком на перерву австрійці змарнували два моменти, які могли подвоювати їхню перевагу – удар Конрада Лаймера парирував Георгій Бущан, а Марко Арнаутович з 11-метрової позначки пробив поруч повз ворота.

Після перерви Лайнер ледь не приєднався до списку гравців, котрі на цьому чемпіонаті відзначилися автоголом. Але м’яч після його удару головою відбив голкіпер австрійців.

За кілька хвилин до завершення Роман Яремчук прострілив уздовж воріт і м’яч ледь не влетів у сітку, однак ніхто із партнерів по команді не підставив ногу для завершального удару.

Стартові склади:

Україна: Бущан, Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Сидорчук, Зінченко, Маліновський, Шапаренко, Ярмоленко, Яремчук.

Бущан, Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Сидорчук, Зінченко, Маліновський, Шапаренко, Ярмоленко, Яремчук. Австрія: Бахманн, Драгович, Хінтереггер, Арнаутович, Алаба, Забітцер, Грілліч, Баумгартнер, Лайнер, К. Шлагер, Лаймер.

Бахманн, Драгович, Хінтереггер, Арнаутович, Алаба, Забітцер, Грілліч, Баумгартнер, Лайнер, К. Шлагер, Лаймер. Голи: Баумгартнер, 21

Після третього туру групового етапу збірна України має у своєму активі три очки і посідає третю сходинку. При цьому, підопічні Андрія Шевченка ще зберігають теоретичні шанси для проходу до плей-оф.

А ось збірна Австрії, яка вийшла до 1/8 фіналу з другого місця, зіграє у наступному турі із командою Італії. Гра відбудеться у суботу, 26 червня.

Також Факти ICTV провели текстову онлайн-трансляцію матчу Україна – Австрія, де зібрали усі найцікавіші моменти зустрічі.