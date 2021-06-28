Додаткової мотивації не потрібно: Шевченко розповів про повагу до збірної Швеції

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко напередодні матчу 1/8 Євро-2020 проти збірної Швеції розповів про очікування від гри.

Він, як і гравці, максимально сконцентрований на майбутньому змаганні та має бойовий настрій.

– Мені особливо мотивувати футболістів не треба. Я зібрав їх та сказав: у нас все ще є шанс, а значить, ми будемо працювати в тому режимі, в якому й повинні це робити, – зазначив тренер.

За його словами, всі гравці мають усвідомлювати, що будь-який сезон або матч важливий. Кожен футболіст повинен себе змушувати максимально викладатися, щоб зробити свою кар’єру успішною.

Щодо майбутньої гри Шевченко зазначив, що шведи заслуговують на величезну повагу. За словами тренера, суперник – дуже організований, має певний стиль гри.

– У них два відмінних нападників. Команда дуже силова, практично не програє єдиноборства. Дуже добре грає на другому поверсі, – додав Шевченко.

Євро-2020: результати матчів та турнірна таблиця

11 червня в Римі стартувало Євро-2020, що триватиме до 11 липня.

Матчі відбуваються в 11 містах: у Римі, Лондоні, Севільї, Амстердамі, Будапешті, Бухаресті, Глазго, Баку, Мюнхені, Копенгагені та Санкт-Петербурзі.

Детальніше про результати матчів та турнірні таблиці читайте в матеріалі Фактів ICTV.