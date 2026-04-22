Битва за Покровськ: як один напрямок стримує просування РФ

Спеціальна кореспондентка Фактів ICTV Марія Малєвська провела один день із командиром 7 корпусу швидкого реагування ДШВ Євгеном Ласійчуком – одним із наймолодших генералів в українському війську та Героєм України.

Результатом цього занурення став документальний фільм Один день із командиром корпусу, в якому розповідають не тільки про бої, але й про щоденне навантаження, яке лягає на плечі українських захисників.

Чому Покровськ критично важливий для фронту

У центрі уваги – Покровський напрямок, який командир 7 корпусу швидкого реагування ДШВ Євген Ласійчук називає головним стратегічним вузлом.

Так, за його словами, саме утримання Покровська не дозволяє противнику просунутися у бік Слов’янська і Краматорська, а також запобігає загрозі ширшого охоплення українських позицій.

Командир 7 корпусу швидкого реагування ДШВ наголосив, що на цій ділянці тривають активні бої, зокрема в районах Мирнограда, Родинського та Гришиного, де противник намагається закріпитися і просуватися вглиб оборони.

Фільм демонструє, як змінюється характер війни. Значну роль відіграють дрони, роботизовані системи та елементи штучного інтелекту, які допомагають виявляти цілі, коригувати удари і навіть евакуйовувати поранених у зонах, де це неможливо зробити традиційно.

У підрозділах працюють лабораторії, де безперервно створюють і вдосконалюють техніку, а військові опановують нові спеціальності прямо на фронті.

Сучасна війна вимагає не лише фізичної витривалості, а й технологічних навичок. За словами командира 7 корпусу швидкого реагування ДШВ, покоління, яке виросло з комп’ютерними технологіями, швидше адаптується до роботи з безпілотниками.

Командир 7 корпусу швидкого реагування ДШВ Ласійчук, який воює з 2014 року і брав участь, зокрема, в обороні Донецького аеропорту, спить у середньому по 5-6 годин на добу, рідко бачить родину і зосереджується на головному завданні – зберегти життя підлеглих і ефективно керувати підрозділом.

Більше дивіться у фільмі Один день із командиром корпусу на каналі Факти ICTV в YouTube.

Фото: Вікна-Новини

