Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Битва за Покровськ: як один напрямок стримує просування РФ
Спеціальна кореспондентка Фактів ICTV Марія Малєвська провела один день із командиром 7 корпусу швидкого реагування ДШВ Євгеном Ласійчуком – одним із наймолодших генералів в українському війську та Героєм України.
Результатом цього занурення став документальний фільм Один день із командиром корпусу, в якому розповідають не тільки про бої, але й про щоденне навантаження, яке лягає на плечі українських захисників.
Чому Покровськ критично важливий для фронту
У центрі уваги – Покровський напрямок, який командир 7 корпусу швидкого реагування ДШВ Євген Ласійчук називає головним стратегічним вузлом.
Так, за його словами, саме утримання Покровська не дозволяє противнику просунутися у бік Слов’янська і Краматорська, а також запобігає загрозі ширшого охоплення українських позицій.
Командир 7 корпусу швидкого реагування ДШВ наголосив, що на цій ділянці тривають активні бої, зокрема в районах Мирнограда, Родинського та Гришиного, де противник намагається закріпитися і просуватися вглиб оборони.
Фільм демонструє, як змінюється характер війни. Значну роль відіграють дрони, роботизовані системи та елементи штучного інтелекту, які допомагають виявляти цілі, коригувати удари і навіть евакуйовувати поранених у зонах, де це неможливо зробити традиційно.
У підрозділах працюють лабораторії, де безперервно створюють і вдосконалюють техніку, а військові опановують нові спеціальності прямо на фронті.
Сучасна війна вимагає не лише фізичної витривалості, а й технологічних навичок. За словами командира 7 корпусу швидкого реагування ДШВ, покоління, яке виросло з комп’ютерними технологіями, швидше адаптується до роботи з безпілотниками.
Командир 7 корпусу швидкого реагування ДШВ Ласійчук, який воює з 2014 року і брав участь, зокрема, в обороні Донецького аеропорту, спить у середньому по 5-6 годин на добу, рідко бачить родину і зосереджується на головному завданні – зберегти життя підлеглих і ефективно керувати підрозділом.
Більше дивіться у фільмі Один день із командиром корпусу на каналі Факти ICTV в YouTube.
Фото: Вікна-Новини