Вечір боксу в Гізі (Єгипет) завершився головною подією шоу — поєдинком між Олександром Усиком та Ріко Верховеном, який і став центральною інтригою всього турніру.

Шоу розпочалося з андеркард-боїв, де глядачі побачили дев’ять яскравих протистоянь, що розігріли арену перед головною подією вечора.

Скільки заробив Усик за бій з Верховеном, читайте в нашому матеріалі.

Зараз дивляться

Усик: гонорар за бій з Верховеном у Гізі

Активно обговорюється фінальна частина, зокрема гонорар Усик – Верховен, який привернув увагу як медіа, так і вболівальників.

Бій між Олександром Усиком та Ріко Верховеном у Єгипті став не лише спортивною подією, а й одним із найприбутковіших поєдинків у кар’єрі українського чемпіона. За даними спортивних медіа, гонорар Усика за бій з Верховеном склав близько $40 млн.

До цієї суми можуть додатися ще приблизно $7 млн бонусів від продажу платних трансляцій (PPV). У підсумку загальний заробіток українського боксера може перевищити позначку у $47 млн.

Скільки заробив Усик за бій з Ріко Верховеном: гонорари суперників

Попри значні цифри, суперник українця отримав у бою Усик-Верховен гонорар у розмірі $10 млн. Верховен також потенційно може збільшити цю суму ще на $7 млн за рахунок PPV-бонусів.

Таким чином, навіть з урахуванням додаткових виплат, заробіток нідерландського бійця залишається значно нижчим за гонорар Усика за бій з Верховеном.

Усик – Верховен: перебіг бою та ключові моменти

Поєдинок у Гізі завершився перемогою українця технічним нокаутом у 11-му раунді. На кону стояли чемпіонські пояси WBC та The Ring, які Усик успішно захистив, додавши до свого активу ще один титульний успіх разом із поясами WBA та IBF.

Бій розпочався активніше для Верховена, який намагався нав’язати темп із перших раундів. У третьому раунді суперники обмінялися серіями ударів, і нідерландець провів небезпечну атаку. Втім, уже з четвертого раунду Усик почав перехоплювати ініціативу, працюючи комбінаціями та аперкотами.

У другій половині поєдинку тиск з боку Верховена посилився, і в дев’ятому раунді українець опинився під серією атак біля канатів. Проте у вирішальний момент Усик зумів переломити хід бою: у 11-му раунді він відправив суперника в нокдаун, а після продовження бою завершив поєдинок достроковою перемогою.

Скільки Усик заробив за останній бій і кар’єрні рекорди боксера

Після перемоги одразу почали рахувати, скільки заробив Усик за останній бій, адже це міг бути рекордний гонорар у його кар’єрі. Але, попри високий гонорар за бій з Верховеном, це не є рекордом у кар’єрі українського чемпіона.

Найбільші виплати Усик отримував у попередніх поєдинках:

близько $132 млн — за реванш із Даніелем Дюбуа у липні 2025 року;

приблизно $104 млн — за другий бій із Тайсоном Ф’юрі у грудні 2024 року.

Ці суми залишаються найвищими у професійній кар’єрі боксера, тоді як бій із Верховеном став ще одним фінансово успішним, але не рекордним етапом.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.