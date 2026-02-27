Три тижні тримали інформаційну тишу: Карп’як про операцію на Запоріжжі

Збройним Силам довелося тримати інформаційну тишу щодо операції, що відбувалася у Запорізькій області, близько трьох тижнів.

Таку інформацію речник 8 корпусу ДШВ ЗСУ Вадим Карп’як розповів ведучій програми Факти та керівниці інформаційної служби ICTV Олені Фроляк.

Операція ЗСУ на Запоріжжі: що відомо

Вадим Карп’як зауважив, що бійці Десантно-штурмових військ ЗСУ звільнили близько 400 км² української території та деокупували 8 населених пунктів від російських агресорів на Олександрівському напрямку Запорізької області.

Ці наступальні дії українських захисників стали черговим ударом по позиціях армії Росії, що зміцнили оборону на важливих напрямках фронту.

Він додав, що назви звільнених населених пунктів у ДШВ наразі не розголошують з міркувань безпеки, однак у командуванні зазначають, що дезінформація та хаотичні заяви російського військового керівництва допомагають Силам оборони України дезорієнтувати противника, що дозволяє ефективніше проводити зачистку територій і продовжувати операції зі звільнення українських земель від окупантів.

Карп’як наголосив, що українські захисники свідомо замовчували своє просування, керуючись логікою “успіх любить тишу”.

Він розовів, що 8 корпус ДШВ фактично працює на трьох напрямках, та саме Олександрівський став найуспішнішим.

– Росіяни через обман свого командування допомагають нам воювати. Тому ми не повідомляли назви. Була інформація вже, що звільнені такі і такі населені пункти, але ми до останнього це не підтверджуємо, тому що росіяни передають нагору неправдиву інформацію, сподіваючись, що відіб’ють щось завтра, – пояснив Карп’як.

Він додав, що агресори нерідко поспішають повідомляти про те, що щось захопили, коли насправді цього не сталося. Тож на практиці їм доводиться казати про так зване захоплення по декілька разів.

– Архетиповий приклад з Андріївкою… Заходить шестеро людей, вони просочуються якось туди і накопичуються в якихось крайніх хатах чи руїнах. Потім вони тоді звітують: “Все, Андріївка під нашим контролем”. І частина навіть українського, на жаль, інформаційного простору більше вірить їхнім повідомленням, – зазначив речник 8 корпусу ДШВ.

Карп’як розповів, що питання очистки Андріївки від росіян – це кілька днів і ще декілька вдалих скидів. Однак навіть після втрати такого населеного пункту агресори не повідомляють про цей факт своєму командуванню з надією на черговий м’ясний штурм та встановлення свого контролю.

– Ця тиша з нашого боку, що ми не повідомляємо, що ми відновили контроль над цими населеними пунктами – вона допомагає нам просуватися швидко, – підсумував речник.

Нагадаємо, Олександр Сирський вже офіційно підтвердив, що з кінця січня поточного року українські військовослужбовці звільнили 400 квадратних кілометрів території на Півдні.

20 лютого президент Володимир Зеленський в інтерв’ю AFP повідомив, що українські захисники на південній ділянці фронту звільнили від російських окупантів територію площею 300 квадратних кілометрів, не уточнивши, за який період це відбулося.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.