Кремль навряд піде на припинення вогню до весни: Кулеба про стратегію РФ на переговорах

Одним із питань, яке розглядатиметься під час наступного раунду тристоронніх переговорів в Абу-Дабі (ОАЕ), може бути так зване енергетичне перемир’я. Водночас РФ не зацікавлена у реальному припиненні вогню, принаймні до весни.

Таку думку висловив міністр закордонних справ України у 2020-2024 роках Дмитро Кулеба у коментарі ведучій національного телемарафону Єдині новини Яні Брензей.

Тристоронні переговори в ОАЕ: чого очікувати

– Гадаю, одним із пріоритетних питань буде енергетичне припинення вогню. Тут дуже важливо, що буде Віткофф від США, тому що без американців цієї домовленості досягнути не можна… Стосовно загального переговорного процесу, ця розмова є важливою. Але, на мою думку, Путін не буде погоджуватися на припинення вогню, принаймні до кінця зими. Його влаштовують ті руйнування і той ефект, який вони справляють на український народ, – наголосив Кулеба.

Водночас він уточнив, що розмовляти все одно потрібно, оскільки є багато питань, які потребують обговорення.

Коментуючи так зване енергетичне перемир’я, Кулеба пояснив, що таким чином Москва намагалася зміцнити у президента США переконання, “що Путін чує Трампа”.

Стратегія російської сторони на переговорах

Дипломат пояснив, що стратегія РФ на переговорах – всіляко тягнути час.

– Стратегія росіян, зрозуміла: вигравай час, постійно роби якісь уточнюючі запити: а що ви тут хотіли сказати, а що це означає? І утримуй Трампа від того, щоб він впадав в гнів щодо Путіна як сторони, яка блокує рух вперед. І час від часу запитуй про якісь послаблення… На жаль, вони філігранно володіють цим мистецтвом торгів, – розповів Дмитро Кулеба.

Дипломат звернув увагу, що зараз у переговорному процесі ключову роль від російської сторони відіграє спецпредставник президента РФ Кирило Дмитрієв.

А поява на переговорах керівника головного управління Генштабу РФ Ігоря Костюкова свідчить про намагання росіян демонструвати Дональду Трампу, що вони нібито “серйозно підходять до процесу”.

– Дивіться, Росія не планує йти найближчим часом на припинення вогню. Путін впевнений, що він досягає своїх цілей на полі бою. У нього є серйозні економічні труднощі всередині країни, але вони є ще недостатньо серйозними, щоб він коригував свою позицію. Якщо коротко, то його стратегія залишається незмінною, – додав Кулеба.

Водночас, за його словами, росіяни зараз аналізують, наскільки серйозно готові поставитися партнери України до її підтримки, зокрема в питанні гарантій безпеки, і які це матиме наслідки для стратегічного задуму Кремля.

Як відомо, переговори в Абу-Дабі 4-5 лютого складатимуться з двох частин: двостороння зустріч з американською делегацію та тристороння між представниками України, США та РФ.

