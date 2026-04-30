За владу готовий продати все: Позняк про “діагноз” Лукашенка та амбіції очолити РФ

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко має офіційний психіатричний діагноз та радянське минуле агента КДБ під псевдонімом Валет, проте саме ці фактори допомогли йому побудувати одну з найжорсткіших диктатур Європи.

Про це один із засновників руху Білоруський Народний Фронт Відродження Зенон Позняк розповів в ексклюзивному інтерв’ю креативному редактору програми Факти тижня Максиму Крапівному.

Про “діагноз” та психотип Лукашенка

– Це людина, яка має певні психічні відхилення. У нього є діагноз, він був комісований з армії за психіатричною статтею, — наголосив Позняк.

За його словами, саме параноїдальний тип особистості дозволяє Лукашенку концентрувати всю свою енергію та волю на одній меті — утриманні влади. На відміну від звичайних людей, людина з таким психотипом не зупиняється перед жодними моральними чи правовими перепонами.

– У нього така тваринна інтуїція і такий комплекс – будь-якими засобами зберегти свою владу і своє життя… Він за владу готовий продати все, як кажуть, і націю, що хочеш, – каже експерт.

Окремо Позняк відзначив здатність Лукашенка вводити людей в оману через самонавіювання.

– Лукашенко – фантастичний брехун. Він бреше вже так самовіддано, що починає вірити у те, що збрехав. І для нього це стає реальністю, – додає політик.

Про агента Валета та підготовку КДБ

Зенон Позняк також прокоментував документи, в яких нібито ідеться про те, що у 1987 році Лукашенко був завербований КДБ СРСР під псевдонімом Валет.

– Це оригінальний документ. Вся характеристика більш-менш правильна, особливо те, що стосується його хитрості, – пояснив він.

За словами політика, спецслужби “вели” Лукашенка ще до його президентства. При цьому перше враження від майбутнього диктатора у стінах білоруського парламенту на початку 90-х було специфічним.

– Враження такого провінціала… Більшість Верховної Ради не могла собі уявити, що це буде президент. Це здавалося чимось неймовірним.

Про амбіції захопити Кремль та конфлікт з Путіним

– Завдання Лукашенка – стати президентом Росії. З нього всі сміялися, але це було очевидно… Лукашенко, ставши президентом у Білорусі, він усі свої сили у 90-ті роки спрямовував на те, щоб стати президентом Росії, – наголосив Позняк.

За словами політика, саме прихід Володимира Путіна зруйнував ці плани.

– Коли ця людина опинилася при владі – Путіна я маю на увазі – усі мрії Лукашенка луснули. Все. Він його, як кажуть, за природою зненавидів. Путін перекрив йому всю дорогу.

Чому Білорусь не повторила шлях Майдану

Позняк переконаний, що порівнювати український Майдан і білоруські протести 2020 року неможливо через різну природу режимів.

– Та сила, яку вжив Янукович проти українців, – не йде в жодне порівняння з тією силою, яку вжили Лукашенко і Путін проти білорусів. Ось у чому справа. Ця сила йшла на повне знищення нації […] Янукович у сенсі політики – це нікчемна істота. А Лукашенко – це бандит, який не зупиниться ні перед чим. Такий самий і Путін, — підсумував Позняк.

