Правоохоронці проводять досудове розслідування за фактом ДТП за участі заступника міського голови Харкова з питань забезпечення життєдіяльності міста Івана Кузнєцова.

Унаслідок ДТП загинула людина, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

ДТП за участі заступника мера Харкова Івана Кузнєцова

– Унаслідок ДТП загинув один із учасників аварії – водій мотоцикла. Наразі тривають першочергові слідчі дії, встановлюються всі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди. В інтересах слідства інші подробиці наразі не розголошуються, – йдеться у повідомленні.

В Харківській облпрокуратурі розповіли подробиці ДТП.

Близько 16:00 на перехресті вулиці Клочківської та провулку Кравцова у Харкові водій автомобіля FORD F150 під час виконання маневру лівого повороту не надав перевагу в русі мотоциклу KAWASAKI NINJA ZX-6R, який рухався зустрічною смугою.

Сталося зіткнення. Від отриманих травм водій мотоцикла помер у кареті екстреної медичної допомоги. Загиблому було 43 роки.

– За кермом автомобіля перебував заступник Харківського міського голови. Інформацію про це він також оприлюднив у своїй соціальній мережі. Попередньо встановлено, що водій автомобіля був тверезий, – поінформували у прокуратурі.

Сам посадовець у своєму акаунті в Instagram повідомив, що на час розслідування складає з себе повноваження.

– Щоб уникнути будь-яких сумнівів щодо можливого впливу на розслідування, на час проведення слідчих дій я складаю з себе повноваження заступника міського голови, – написав Кузнєцов.

Також він зазначив, що на момент ДТП не перебував у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

В обласній прокуратурі додали, що після проведення необхідних слідчих дій вирішуватиметься питання щодо повідомлення водію автомобіля про підозру.

16 жовтня 2025 року Івана Кузнєцова було призначено заступником міського голови з питань забезпечення життєдіяльності міста.

До цього він виконував обов’язки заступника мера з цього ж напрямку.

Нагадаємо, міського голову Вознесенська Євгенія Величка затримали та повідомили про підозру після смертельної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 28 січня на автодорозі Р-06 Миколаїв – Благовіщенське.

Фото: Харківська обласна прокуратура

