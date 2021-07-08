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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

У Токіо запровадили режим НС – він діятиме під час Олімпіади

люди у масках

У Токіо запровадили режим надзвичайної ситуації через коронавірус. Він діятиме з 12 липня до 22 серпня 2021 року. Про це повідомив міністр з відновлення економіки Японії Ясутосі Нісімура.

Таким чином, особливий режим діятиме під час літніх Олімпійських ігор 2020 у Токіо, що стартують 23 липня поточного року.

— У Токіо зберігається тенденція збільшення кількості хворих, крім цього поширюється штам Дельта. Тим часом настає літній сезон, коли зростає активність населення.

Для стримування інфекції та захисту системи охорони здоров’я ми вводимо режим НС з 12 липня по 22 серпня, – сказав Нісімура.

Він передбачає ліміт до 5 тис. осіб на масових заходах, а заповнюваність об’єктів не повинна перевищувати 50%.

Під час режиму НС скоротять роботу ресторанів та кафе, а також обмежать продаж алкогольної продукції.

Минулого тижня у Токіо зафіксували рекордне збільшення кількості інфікованих Covid-19 осіб за місяць.

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Джерело: France24

Фото: Depositphotos

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