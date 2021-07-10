У фіналі Євро-2020 збірна Італії зіграє з командою Англії. Зустріч відбудеться 11 липня у Лондоні на стадіоні Вемблі.

Початок матчу о 22.00 за київським часом.

Де дивитися Італія — Англія?

Вітчизняні вболівальники мають змогу подивитися футбол у прямому ефірі на телеканалах ТРК Україна, Футбол 1 та Футбол 2.

Також текстову онлайн-трансляцію зустрічі проведе сайт Факти ICTV.

Збірна Англії посідає четверту сходинку у рейтингу ФІФА. Із 2016 року команду очолює британський фахівець Гарет Саутгейт. Скуадра Адзурра у рейтингу йде сьомою. Із 2018 року біля керма італійської збірної фахівець Роберто Манчіні.

Збірна Італії вчетверте зіграє у фіналі чемпіонату Європи з футболу. У своєму першому фіналі на ЧЄ-1968 італійці стали чемпіонами континенту, а ось фінали у 2000 та 2012 роках завершувалися поразками.

Для Англії це перший фінал Євро в історії. Раніше найкращим досягненням команди трьох левів були два півфінали у 1968 та 1996 роках.

Календар Євро-2020

Матчі Євро-2020 відбуваються в 11 містах Європи. На стадії групового етапу кожна з команд зіграла по три матчі. До 1/8 фіналу вийшли команди, що посіли перші два місця у своїх квартетах, а також чотири найкращі команди, що фінішували третіми у групах.

Збірна України завершила свої виступи на турнірі, дійшовши до 1/4 фіналу, де поступилася чинним фіналістам команді Англії.

Детальна таблиця та розклад матчів Євро-2020 є на Фактах ICTV.