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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Євро-2020: календар та результати матчів

Вемблі, Євро-2020

Довгоочікуване Євро-2020 стартує вже 11 червня і триватиме до 11 липня. Відкриття відбудеться на Стадіо Олімпіко у Римі, а вирішальний матч запланований у Лондоні на легендарному Вемблі.

Матчі Євро-2020 приймуть 11 міст континенту: Рим, Лондон, Севілья, Амстердам, Будапешт, Бухарест, Глазго, Баку, Мюнхен, Копенгаген та Санкт-Петербург. А всього на турнірі зіграють 24 команди.

На стадії групового етапу кожна зі збірних зіграє по три матчі. Дві найкращі команди з кожної групи вийдуть до 1/8 фіналу. Також до стадії плей-оф вийдуть чотири із шести команд, що посядуть треті сходинки у своїх квартетах.

Сітка плей-оф залежатиме від того, з яких саме груп вийдуть команди, що посядуть треті сходинки.

Груповий етап стартує 11 червня і завершиться 23 червня. Матчі 1/8 фіналу відбудуться 26-29 травня, чвертьфінали – 2-3 липня, півфінали – 6-7 липня. Фінал відбудеться на арені Вемблі у Лондоні 11 липня.

Читайте
Шлях до Вемблі: все, що потрібно знати про стадіони Євро-2020

Факти ICTV пропонують ознайомитися з розкладом матчів та турнірною таблицею Євро-2020.

Груповий етап

1 тур

П’ятниця, 11 червня

22:00  А Туреччина _:_ Італія

Субота, 12 червня

16:00 А Вельс _:_ Швейцарія
19:00 В Данія _:_ Фінляндія
22:00 В Бельгія _:_ Росія

Неділя, 13 червня

16:00 D Англія _:_ Хорватія
19:00 С Австрія _:_ Північна Македонія
22:00 С Нідерланди _:_ Україна

Понеділок, 14 червня

16:00 D Шотландія _:_ Чехія
19:00 Е Польща _:_ Словаччина
22:00 Е Іспанія _:_ Швеція

Вівторок, 15 червня

19:00 F Угорщина _:_ Португалія
22:00 F Франція _:_ Німеччина

2 тур

Середа, 16 червня

16:00 В Фінляндія _:_ Росія
19:00 А Туреччина _:_ Вельс
22:00 А Італія _:_ Швейцарія

Четвер, 17 червня

16:00 С Україна _:_ Північна Македонія
19:00 В Данія _:_ Бельгія
22:00 С Нідерланди _:_ Австрія

П’ятниця, 18 червня

16:00 Е Швеція _:_ Словаччина
19:00 D Хорватія _:_ Чехія
22:00 D Англія _:_ Шотландія

Субота, 19 червня

16:00 F Угорщина _:_ Франція
19:00 F Португалія _:_ Німеччина
22:00 E Іспанія _:_ Польща

3 тур

Неділя, 20 червня

19:00 А Італія _:_ Вельс
19:00 А Швейцарія _:_ Туреччина

Понеділок, 21 червня

19:00 С Північна Македонія _:_ Нідерланди
19:00 С Україна _:_ Австрія
22:00 В Росія _:_ Данія
22:00 В Фінляндія _:_ Бельгія

Вівторок, 22 червня

22:00 D Хорватія _:_ Шотландія
22:00 D Чехія _:_ Англія

Середа, 19 червня

19:00 E Словаччина _:_ Іспанія
19:00 E Швеція _:_ Польща
22:00 F Німеччина _:_ Угорщина
22:00 F Португалія _:_ Франція

Турнірна таблиця

Група А

Команда І П Н П З П О
1. Туреччина
2. Швейцарія
3. Італія
4. Вельс

Група В

Команда І П Н П З П О
1. Бельгія
2. Данія
3. Фінляндія
4. Росія

Група С

Команда І П Н П З П О
1. Нідерланди
2. Україна
3. Північна Македонія
4. Австрія

Група D

Команда І П Н П З П О
1. Хорватія
2. Шотландія
3. Англія
4. Чехія

Група E

Команда І П Н П З П О
1. Швеція
2. Іспанія
3. Словаччина
4. Польща

Група F

Команда І П Н П З П О
1. Німеччина
2. Франція
3. Португалія
4. Угорщина

Фото: Getty Images

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