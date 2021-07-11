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Факти / Спорт
Дмитро Кудрявцев |

Переможе той, хто краще зіграє – Саутгейт про фінал Євро-2020

Гарет Саутгейт

У фінал вийшли дві найкращі команди Євро-2020, а переможе на турнірі та збірна, яка зможе продемонструвати найкращий футбол.

Таку думку висловив тренер Англії Гарет Саутгейт напередодні фінального матчу Чемпіонату Європи проти Італії.

– У нашого супротивника видатна команда. Я уважно стежу за Італією вже два роки, тому що знаю, яку роботу виконує Роберто Манчіні. Але дійшовши до фіналу – ми маємо в ньому перемогти. Це наша мета, у досягнення якої всі ми віримо, – заявив Саутгейт.

За його словами, у італійців чудові ігрові ідеї, відмінний характер і величезний запас енергії.

Тренер англійців також додав, що гравці збірної відчувають натхнення, оскільки чудово розуміють, що саме перемога в цьому матчі означатиме для всієї країни.

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Де дивитися Італія — Англія: фінал Євро-2020

Фото: Depositphotos

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