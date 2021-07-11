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Факты / Спорт
Дмитро Кудрявцев |

Победит тот, кто лучше сыграет – Саутгейт о финале Евро-2020

Гарет Саутгейт

В финал вышли две лучшие команды Евро-2020, а победит на турнире та сборная, которая сможет продемонстрировать лучший футбол.

Такое мнение выразил тренер Англии Гарет Саутгейт накануне финального матча Чемпионата Европы против Италии.

— У нашего соперника выдающаяся команда. Я внимательно слежу за Италией уже два года, потому что знаю, какую работу проделывает Роберто Манчини. Но выйдя в финал – мы должны в нем победить. Это наша цель, в достижение которой все мы верим, — заявил Саутгейт.

По его словам, у итальянцев замечательные игровые идеи, отличный характер и огромный запас энергии.

Тренер англичан также добавил, что игроки сборной воодушевлены, поскольку прекрасно понимают, что победа в этом матче будет значить для всей страны.

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Фото: Depositphotos

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