УЄФА може заборонити збірної Англії грати з уболівальниками на трибунах

УЄФА прийняла рішення оштрафувати Англійську федерацію футболу за поведінку вболівальників після фіналу Євро-2020 проти Італії.

Увагу футбольних чиновників привернуло не лише побиття італійських фанів, а й використання піротехніки, освистування національного гімну суперників, а також вибігання вболівальників на поле.

Англійської федерації загрожує заборона на відвідування фанатами домашніх ігор збірної, а також дискваліфікація Вемблі на всі матчі під егідою УЄФА.

Англійців вже було оштрафовано більш ніж на 25 тисяч фунтів за подібні порушення під час півфіналу з Данією.

При цьому гри відбору на Чемпіонат світу 2022 року проти Андорри та Угорщини, які відбудуться вже цієї осені, під покарання не потраплять.

Таким чином дискваліфікація може бути застосована на матчах Ліги націй 2022/23.