Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Спорт
Дмитро Кудрявцев |

УЄФА може заборонити збірної Англії грати з уболівальниками на трибунах

збірна англії євро 2020

УЄФА прийняла рішення оштрафувати Англійську федерацію футболу за поведінку вболівальників після фіналу Євро-2020 проти Італії.

Увагу футбольних чиновників привернуло не лише побиття італійських фанів, а й використання піротехніки, освистування національного гімну суперників, а також вибігання вболівальників на поле.

Англійської федерації загрожує заборона на відвідування фанатами домашніх ігор збірної, а також дискваліфікація Вемблі на всі матчі під егідою УЄФА.

Англійців вже було оштрафовано більш ніж на 25 тисяч фунтів за подібні порушення під час півфіналу з Данією.

При цьому гри відбору на Чемпіонат світу 2022 року проти Андорри та Угорщини, які відбудуться вже цієї осені, під покарання не потраплять.

Читайте
Євро-2020: Італія вдруге в історії стала чемпіоном Європи з футболу

Таким чином дискваліфікація може бути застосована на матчах Ліги націй 2022/23.

Джерело: The Guardian

Фото: Getty Images

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка