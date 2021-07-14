Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Спорт
Дмитро Кудрявцев |

УЕФА может запретить сборной Англии играть с болельщиками на трибунах

збірна англії євро 2020

УЕФА приняла решение оштрафовать Английскую федерацию футбола за поведение болельщиков после финала Евро-2020 против Италии.

Внимание футбольных чиновников привлекло не только избиение итальянских фанов, но и использование пиротехники, освистывание национального гимна соперников, а также выбегание болельщиков на поле.

Английской федерации грозит запрет на посещение фанатами домашних игр сборной, а также дисквалификация Уэмбли на все матчи под эгидой УЕФА.

Англичане уже были оштрафованы более чем на 25 тысяч фунтов за подобные нарушения во время полуфинала с Данией.

При этом игры отбора на Чемпионат мира 2022 года против Андорры и Венгрии, которые состоятся уже этой осенью, под наказание не попадут.

Читайте
Евро-2020: Италия во второй раз в истории стала чемпионом Европы по футболу

Таким образом дисквалификация может быть применена на матчах Лиги наций 2022/23.

Источник: The Guardian

Фото: Getty Images

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка