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Дмитро Кудрявцев |

Олімпіада 2020: Білодід завоювала бронзову медаль

Дарья Билодид

Українська дзюдоїстка Дар’я Білодід завоювала бронзову медаль Олімпійських ігор 2020.

Вона стала першою нагородою України в медальному заліку.

У бою за бронзу Білодід протистояла ізраїльтянка Шира Рішон, яку українка перемогла утриманням.

20-річна Дарина Білодід дворазова чемпіонка світу (2018, 2019), а ось олімпійська медаль стала першою в її кар’єрі.

Нагадаємо, український дзюдоїст Артем Лесюк, який виступає у вазі до 60 кг, не зміг пробитися в півфінал.

Спочатку в чвертьфіналі українець програв французу Луці Мкхейдзе, а потім не зміг перемогти у втішному раунді проти голландця Торніке Чакадоеа.

Фото: НОК України

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