За крок до медалі: стрілець Коростильов посів четверте місце на Олімпіаді

Українець Павло Коростильов на Олімпійських іграх в Токіо посів четверте місце в стрільбі з пневматичної зброї на дистанції 10 метрів.

Стрілець довгий час тримався на другому місці, поступаючись лише іранцю Джаваду Форугі, який згодом виграв золоту медаль.

Однак він невдало провів останній постріл, який вибив лише 8,4 очка, що дозволило обійти українця не лише сербу Даміру Мікечу, але і китайцеві Пан Вею.

В сумі Коростильов заробив 198.9 очок, чого вистачило лише для четвертого місця.

Нагадаємо, раніше дзюдоїстка Дарина Білодід, яка виступає у вазі до 48 кг, завоювала бронзову медаль Олімпійських ігор.

Дворазова чемпіонка світу з дзюдо в бою за третє місце здолала ізраїльську спортсменку Ширу Рішон.

Таким чином Білодід принесла першу нагороду в медальний залік збірної України.