Українська боксерка Лисенко вийшла у чвертьфінал Олімпіади в Токіо

Українська боксерка Анна Лисенко вийшла у півфінал Олімпійських ігор-2020 в Токіо.

29-річна українка на змаганнях у ваговій категорії 69 кг здолала Умаіму Белахбіб – представницю Марокко з рахунком 5:0.

Наступний поєдинок Лисенко проведе уже в п’ятницю, 30 липня. Боксерка зустрінеться з Бусеназ Сюрменеллі з Туреччини.

Анна Лисенко почала займатися боксом у 17 років. У 2020 році її визнали найкращою боксеркою України. Спортсменка тричі ставала чемпіонкою України – у 2016, 2017 та 2019 роках.

У 2019 році стала срібною призеркою чемпіонату Європи у Болгарії, а в іспанському Мадриді посіла п’яте місце з боксу серед жінок.

Цього року Лисенко вперше вирушила на Олімпійські ігри в Токіо, які розпочалися 23 липня.

Змагання триватимуть до 8 серпня. Українські спортсменки у складі понад 150 осіб змагатимуться у 25 видах спорту. Детальніше про Олімпійські ігри-2020 та шанси збірної України читайте у матеріалі.

Фото: НОК