Здійснила камбек: Світоліна завоювала бронзу Олімпійських ігор в Токіо

Українка Еліна Світоліна перемогла представницю Казахстану Олену Рибакіну.

Українка завоювала бронзову медаль, яка стала першою в історії країни в цій дисципліні.

У першому сеті Рибалкіна здобула впевнену перемогу з рахунком 6:1, а також вигравала по ходу другого і третього сетів 3:1 и 4:1 відповідно.

Однак Світоліна змогла відігратися по ходу другого і третього сету, перемігши в них з рахунком 7:6 та 6:4.

В останньому сеті тенісистка цілих сім разів доводила справу до матчболів, проте виграти змогла тільки з останньої подачі, оскільки казашка регулярно відігравалася при рахунку 40:40 в останньому геймі.

Ця медаль стала п’ятою для України і таким чином збірна опинилася на 62 місці в медальному заліку.

За кількістю завойованих медалей продовжує лідирувати Китай, чиї спортсмени завоювали вже 20 золотих, 12 срібних і 12 бронзових нагород.

На другому і третьому місцях розташувалися збірні Японії та США, у яких по 17 золотих, чотири срібні і вісім бронзових і 16 золотих медалей, 17 срібних і 12 бронзових медалей відповідно.