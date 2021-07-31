Олімпійські ігри у Токіо 2020 – медальний залік (таблиця)

У суботу, 31 липня, на літніх Олімпійських іграх 2020 у Токіо розіграють ще 21 комплект нагород. Станом на ранок восьмого дня змагань в медальному заліку Олімпіади лідирує Китай.

Китайські спортсмени завоювали 44 нагороди – 20 золотих медалей, 12 срібних та 12 бронзових.

Друге місце, як і раніше, займає Японія. Спортсмени вибороли 29 медалей – 17 золотих, чотири срібні та вісім бронзових.

США посіли третє місце в рейтингу, отримавши 45 нагород – 16 золотих медалей, 17 срібних та 12 бронзових.

Топ-10 медального рейтингу Олімпіади-2020

№ Країна З С Б Всього 1. Китай 20 12 12 44 2. Японія 17 4 8 29 3. США 16 17 12 45 4. ОКР 10 15 11 36 5. Австралія 10 3 13 26 6. Велика Британія 8 9 10 27 7. Південна Корея 5 4 6 15 8. Нідерланди 4 7 5 16 9. Франція 3 7 6 16 10. Німеччина 3 4 9 16

Україна в заліку перебуває на 62-й сходинці. Спортсменам вдалося завоювати чотири бронзові медалі. У суботу тенісистка Еліна Світоліна виборола п’яту бронзу для України, перемігши в непростому поєдинку проти Олени Рибакіної з Казахстану.

Олімпійські ігри в Токіо стартували 23 липня. У змаганнях братимуть участь понад 150 спортсменів збірної України, які представляють 25 видів спорту. За весь час незалежності України це вже сьома Олімпіада. Змагання мали відбутися минулого року, проте їх перенесли на 2021-й через пандемію коронавірусу.

Спортивні змагання на Олімпіаді

На Олімпіаді в Токіо буде представлено 33 види спорту та 50 дисциплін. Загалом розігруються 339 комплектів медалей. Серед нових видів спорту, що було додано цього року, виявилися серфінг, карате, скелелазіння та скейтбординг.

На Олімпійських іграх найпопулярнішими видами спорту залишилися легка атлетика, плавання та гімнастика.